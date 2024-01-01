Пермяк, судимый за убийство, кинул молотком в своего отца во время ссоры

02 января 2024 в 07:37 Размер текста - 17 +

Суд приговорил пермяка к ограничению свободы на полгода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Пермского края, который ранее был судим за убийство, совершенное с особой жестокостью, во время ссоры с отцом кинул в него молотком и попал в голову. Об этом сообщается на сайте Березниковского городского суда. «Подсудимый был признан виновным по статье „Убийство, совершенное с особой жестокостью“, отбывал наказание в виде лишения свободы на год и два месяца. Спустя время после освобождения, мужчина поссорился со своим отцом и кинул в него молотком, попав ему в голову», — сообщается в документе. Подсудимый отказался от дачи показаний и признал свою вину. Потерпевший рассказал, что его сын употреблял алкоголь, поэтому между ними произошла ссора. Сам он по просьбе жены ушел на улицу, но вернулся, когда услышал крики и предположил, что сын может избить мать. Суд приговорил виновного к ограничению свободы на полгода.

Житель Пермского края, который ранее был судим за убийство, совершенное с особой жестокостью, во время ссоры с отцом кинул в него молотком и попал в голову. Об этом сообщается на сайте Березниковского городского суда. «Подсудимый был признан виновным по статье „Убийство, совершенное с особой жестокостью“, отбывал наказание в виде лишения свободы на год и два месяца. Спустя время после освобождения, мужчина поссорился со своим отцом и кинул в него молотком, попав ему в голову», — сообщается в документе. Подсудимый отказался от дачи показаний и признал свою вину. Потерпевший рассказал, что его сын употреблял алкоголь, поэтому между ними произошла ссора. Сам он по просьбе жены ушел на улицу, но вернулся, когда услышал крики и предположил, что сын может избить мать. Суд приговорил виновного к ограничению свободы на полгода.