01 января 2024
31 декабря 2023

Пермяк, судимый за убийство, кинул молотком в своего отца во время ссоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил пермяка к ограничению свободы на полгода Фото:

Житель Пермского края, который ранее был судим за убийство, совершенное с особой жестокостью, во время ссоры с отцом кинул в него молотком и попал в голову. Об этом сообщается на сайте Березниковского городского суда.

«Подсудимый был признан виновным по статье „Убийство, совершенное с особой жестокостью“, отбывал наказание в виде лишения свободы на год и два месяца. Спустя время после освобождения, мужчина поссорился со своим отцом и кинул в него молотком, попав ему в голову», — сообщается в документе.

Подсудимый отказался от дачи показаний и признал свою вину. Потерпевший рассказал, что его сын употреблял алкоголь, поэтому между ними произошла ссора. Сам он по просьбе жены ушел на улицу, но вернулся, когда услышал крики и предположил, что сын может избить мать. Суд приговорил виновного к ограничению свободы на полгода.

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Житель Пермского края, который ранее был судим за убийство, совершенное с особой жестокостью, во время ссоры с отцом кинул в него молотком и попал в голову. Об этом сообщается на сайте Березниковского городского суда. «Подсудимый был признан виновным по статье „Убийство, совершенное с особой жестокостью“, отбывал наказание в виде лишения свободы на год и два месяца. Спустя время после освобождения, мужчина поссорился со своим отцом и кинул в него молотком, попав ему в голову», — сообщается в документе. Подсудимый отказался от дачи показаний и признал свою вину. Потерпевший рассказал, что его сын употреблял алкоголь, поэтому между ними произошла ссора. Сам он по просьбе жены ушел на улицу, но вернулся, когда услышал крики и предположил, что сын может избить мать. Суд приговорил виновного к ограничению свободы на полгода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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