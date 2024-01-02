Подростки устроили дуэль на римских свечах в Екатеринбурге. Видео

02 января 2024 в 22:52 Размер текста - 17 +

Дуэли подростков происходили вблизи автомобилей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге подростки дважды устроили дуэль на фейерверках типа «римская свеча». Один из поединков произошел на дороге, а второй во дворе жилого дома. Видео поединков появилось в сети. На первом ролике, опубликованном в telegram-канале «Бандитский центр», двое неизвестных во дворе жилого дома перестреливаются из фейерверков, один из участников прячется за стену от выстрелов. На втором видео — один подросток стреляет в другого на проезжей части, пытающегося увернуться от попаданий. В обоих случаях дуэли происходят вблизи автомобилей. Вечером 31 декабря 2023 года в Полевском (Свердловская область) из-за неудачно запущенного фейерверка в административном здании начался пожар. Сотрудники МЧС потушили возгорание за две минуты.

В Екатеринбурге подростки дважды устроили дуэль на фейерверках типа «римская свеча». Один из поединков произошел на дороге, а второй во дворе жилого дома. Видео поединков появилось в сети. На первом ролике, опубликованном в telegram-канале «Бандитский центр», двое неизвестных во дворе жилого дома перестреливаются из фейерверков, один из участников прячется за стену от выстрелов. На втором видео — один подросток стреляет в другого на проезжей части, пытающегося увернуться от попаданий. В обоих случаях дуэли происходят вблизи автомобилей. Вечером 31 декабря 2023 года в Полевском (Свердловская область) из-за неудачно запущенного фейерверка в административном здании начался пожар. Сотрудники МЧС потушили возгорание за две минуты.