Путин помог россиянке получить гражданство Украины

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Российско-киргизские переговоры. Бишкек., путин владимир
Владимир Путин лишил гражданства РФ студентку по ее желанию Фото:

Президент России Владимир Путин лишил российского гражданства студентку РХТУ Ксению Медицкую, которая еще в 2021 году хотела стать гражданкой Украины. Соответствующий указ главы государства размещен на сайте официального публикования правовых актов.

Имя девушки фигурирует в указе президента «О приеме и выходе из гражданства РФ». «Медицкая Ксения Станиславовна, родившаяся 13 июля 1999 года в Москве», — говорится в одном из пунктов документа.

Уточняется, что студентка в 2021 году отправилась на Украину, где намеревалась получить гражданство. Однако для этого ей нужно было отказаться от российского паспорта. Для этого она полетела в Москву в 2022 году, но уехать оттуда ей не удалось из-за начала спецоперации, пишет «Осторожно, новости».

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Президент России Владимир Путин лишил российского гражданства студентку РХТУ Ксению Медицкую, которая еще в 2021 году хотела стать гражданкой Украины. Соответствующий указ главы государства размещен на сайте официального публикования правовых актов. Имя девушки фигурирует в указе президента «О приеме и выходе из гражданства РФ». «Медицкая Ксения Станиславовна, родившаяся 13 июля 1999 года в Москве», — говорится в одном из пунктов документа. Уточняется, что студентка в 2021 году отправилась на Украину, где намеревалась получить гражданство. Однако для этого ей нужно было отказаться от российского паспорта. Для этого она полетела в Москву в 2022 году, но уехать оттуда ей не удалось из-за начала спецоперации, пишет «Осторожно, новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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