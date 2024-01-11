Свердловские силовики рассказали подробности о гибели пропавшей пенсионерки

Под Ирбитом нашли тело пожилой женщины
© Служба новостей «URA.RU»
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По предварительным данным, смерть женщины не носит криминальный характер (архивное фото) Фото:

Пенсионерку Фатиму Койнову, которая пропала 9 января, нашли мертвой в районе коллективного сада «Сельский-2» (Ирбит, Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сыщики выяснили, что накануне пропажи, 9 января, около 23 часов пожилая дама ушла из дома и не вернулась. Сотового телефона с собой у нее не было. 11 января ее нашли мертвой около 13 часов в районе коллективного сада „Сельский-2“. Розыскным мероприятиям дан отбой», — пояснил Горелых.

Следователи начали проверку по факту смерти пенсионерки, добавил агентству старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Предварительно, криминала в ситуации нет. Тело погибшей направили на судмедэкспертизу.

О пропаже женщины URA.RU сообщало ночью 11 января. На ее поиски отправлялись волонтеры и полицейские. О том, что пенсионерка мертва, рассказали участники отряда «ЛизаАлерт».

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Пенсионерку Фатиму Койнову, которая пропала 9 января, нашли мертвой в районе коллективного сада «Сельский-2» (Ирбит, Свердловская область). Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Сыщики выяснили, что накануне пропажи, 9 января, около 23 часов пожилая дама ушла из дома и не вернулась. Сотового телефона с собой у нее не было. 11 января ее нашли мертвой около 13 часов в районе коллективного сада „Сельский-2“. Розыскным мероприятиям дан отбой», — пояснил Горелых. Следователи начали проверку по факту смерти пенсионерки, добавил агентству старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга. Предварительно, криминала в ситуации нет. Тело погибшей направили на судмедэкспертизу. О пропаже женщины URA.RU сообщало ночью 11 января. На ее поиски отправлялись волонтеры и полицейские. О том, что пенсионерка мертва, рассказали участники отряда «ЛизаАлерт».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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