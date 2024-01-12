Даванков пообещал Екатеринбургу выбить деньги на новые автобусы и трамваи

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча представителей партии Новые люди с блогерами. Екатеринбург , даванков владислав, демин александр
Владислав Даванков попытается решить транспортный вопрос в уральской столице Фото:

Кандидат в президенты Владислав Даванков, приехавший в Екатеринбург в рамках предвыборного турне, пообещал обратить внимание коллег в Госдуме на проблему с общественным транспортом и помочь городу с деньгами. Такое заявление политик сделал после того, как замерз на остановке «Педуниверситет» в ожидании трамвая №8 и остался недоволен ни качеством, ни количеством транспорта в Екатеринбурге.

«Варианты [как дать городу деньги на новый транспорт] обсуждаются [в Госдуме]. Следующий год — конец многих национальных проектов, и сейчас идет обсуждение вместе с правительством новых и цифр, и задач. И в рамках этого будем обсуждать [вопрос] и просить [деньги], потому что Екатеринбургу явно не хватает транспорта», — заявил Даванков.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат в президенты Владислав Даванков, приехавший в Екатеринбург в рамках предвыборного турне, пообещал обратить внимание коллег в Госдуме на проблему с общественным транспортом и помочь городу с деньгами. Такое заявление политик сделал после того, как замерз на остановке «Педуниверситет» в ожидании трамвая №8 и остался недоволен ни качеством, ни количеством транспорта в Екатеринбурге. «Варианты [как дать городу деньги на новый транспорт] обсуждаются [в Госдуме]. Следующий год — конец многих национальных проектов, и сейчас идет обсуждение вместе с правительством новых и цифр, и задач. И в рамках этого будем обсуждать [вопрос] и просить [деньги], потому что Екатеринбургу явно не хватает транспорта», — заявил Даванков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...