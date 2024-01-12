Даванков пообещал Екатеринбургу выбить деньги на новые автобусы и трамваи

Кандидат в президенты Владислав Даванков, приехавший в Екатеринбург в рамках предвыборного турне, пообещал обратить внимание коллег в Госдуме на проблему с общественным транспортом и помочь городу с деньгами. Такое заявление политик сделал после того, как замерз на остановке «Педуниверситет» в ожидании трамвая №8 и остался недоволен ни качеством, ни количеством транспорта в Екатеринбурге.
«Варианты [как дать городу деньги на новый транспорт] обсуждаются [в Госдуме]. Следующий год — конец многих национальных проектов, и сейчас идет обсуждение вместе с правительством новых и цифр, и задач. И в рамках этого будем обсуждать [вопрос] и просить [деньги], потому что Екатеринбургу явно не хватает транспорта», — заявил Даванков.
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