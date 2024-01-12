Бывший вице-мэр Перми получил повышение в Москве

Экс-замглавы Перми Агеев получил должность первого замдиректора в Москве

Виктор Агеев назначен первым замдиректора в столице Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывший первый заместитель главы Перми Виктор Агеев занял должность первого замдиректора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье».

«Виктор Агеев с 1 января 2024 года утвержден в должности первого замдиректора ГАУ „МосжилНИИпроект“. Он подтвердил эту информацию. В ГАУ Агеев устроился летом 2023 года и в должности замдиректора он стал курировать экономическое и финансовое направление», — пишет издание.

Агеев работал в мэрии Перми с октября 2010 года. В январе 2017 года он был назначен зампредседателя правительства Пермского края, но вернулся в администрацию, став первым заместителем главы города. В феврале 2023 года Агеев был назначен советником главы города.