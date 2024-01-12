12 января 2024

Бывший вице-мэр Перми получил повышение в Москве

Экс-замглавы Перми Агеев получил должность первого замдиректора в Москве
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Заседание градостроительного совета на тему развития городской эспланады. Пермь , агеев виктор
Виктор Агеев назначен первым замдиректора в столице Фото:

Бывший первый заместитель главы Перми Виктор Агеев занял должность первого замдиректора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье».

«Виктор Агеев с 1 января 2024 года утвержден в должности первого замдиректора ГАУ „МосжилНИИпроект“. Он подтвердил эту информацию. В ГАУ Агеев устроился летом 2023 года и в должности замдиректора он стал курировать экономическое и финансовое направление», — пишет издание.

Агеев работал в мэрии Перми с октября 2010 года. В январе 2017 года он был назначен зампредседателя правительства Пермского края, но вернулся в администрацию, став первым заместителем главы города. В феврале 2023 года Агеев был назначен советником главы города.

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Бывший первый заместитель главы Перми Виктор Агеев занял должность первого замдиректора Московского научно-исследовательского и проектного института жилищного хозяйства. Об этом пишет «Коммерсант Прикамье». «Виктор Агеев с 1 января 2024 года утвержден в должности первого замдиректора ГАУ „МосжилНИИпроект“. Он подтвердил эту информацию. В ГАУ Агеев устроился летом 2023 года и в должности замдиректора он стал курировать экономическое и финансовое направление», — пишет издание. Агеев работал в мэрии Перми с октября 2010 года. В январе 2017 года он был назначен зампредседателя правительства Пермского края, но вернулся в администрацию, став первым заместителем главы города. В феврале 2023 года Агеев был назначен советником главы города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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