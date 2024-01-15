В Свердловской области отказались делать важные исследования для онкобольных

В Свердловской области пациентам с онкологическими заболеваниями перестали проводить ПЭТ/КТ за счет средств программы ОМС. Причина, по которой тяжелобольные свердловчане остались без исследования — отсутствие финансирования. Такая информация появилась на официальном сайте федеральной сети центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи».
«С 9 января 2024 года центр „ПЭТ-Технолоджи“ был вынужден приостановить выполнение исследований ПЭТ/КТ пациентам за счет средств программы ОМС. Установленный Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области тариф на услуги ПЭТ/КТ в 2024 году не покрывает расходы на выполнение данного исследования», — говорится в сообщении «ПЭТ-Технолоджи».
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в министерство здравоохранения Свердловской области. Там заявили, что вопрос находится в стадии согласования. «В ближайшее время работа центра будет возобновлена», — отметили в ведомстве.
Центр ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» — уникальный и единственный медицинский центр в Свердловской области осуществляющий, исследования методами позитронно-эмиссионной томографии. Основная цель проекта — повышение доступности и качества онкологической помощи пациентам-жителям Свердловской области.
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