Мэрия Челябинска выкупила спортшколу по боксу за 16,9 млн рублей. Фото

16 января 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Помещения приобретены в муниципальную собственность и переданы боксерам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия выкупила здание в Тракторозаводском районе Челябинска по улице 40 лет октября, где размещается зал бокса «Урал» спортшколы «Алмаз» за 16,9 млн рублей. Помещения приобретены и переданы в оперативное пользование боксерам по поручению главы Челябинска Натальи Котовой, сообщили в пресс-службе мэрии. «Здание, где размещается зал бокса „Урал“ спортшколы „Алмаз“, выкуплено в муниципальную собственность. По поручению Главы Челябинска Натальи Котовой помещения приобретены и переданы в оперативное пользование боксерам. Стоимость сделки составила 16,9 миллионов рублей», — сообщается на сайте. С 2012 года спортшкола «Алмаз» арендовала здание, расположенное по улице 40 лет Октября, 21. В конце 2023 года собственник принял решение продать объект. 12 января 2024 года начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников в беседе с URA.RU рассказал, что у воспитанников спортшколы по боксу Алмаз появилась еще одна тренировочная площадка. Помещение площадью 483 квадратных метра оборудовано рингом на подиуме, рингом напольным, боксерскими грушами и другим необходимым спортивным инвентарем. В филиале школы бокса Алмаз по этому адресу занимается 148 спортсменов под руководством четырех тренеров. Сами боксеры «Алмаза» являются победителями соревнований различного уровня. Мэрия выкупила здание в Тракторозаводском районе Челябинска по улице 40 лет октября, где размещается зал бокса «Урал» спортшколы «Алмаз», за 16,9 млн рублей Фото: адинистрация г. Челябинска Помещения приобретены и переданы в оперативное пользование боксерам по поручению главы Челябинска Натальи Котовой Фото: адинистрация г. Челябинска С 2012 года спортшкола «Алмаз» арендовала здание, расположенное по улице 40 лет Октября, 21, но в конце 2023 года собственник принял решение его продать Фото: адинистрация г. Челябинска В здании размещены учебно-тренировочные, административные, хозяйственно-бытовые помещения Фото: адинистрация г. Челябинска Занятия проводят четыре квалифицированных тренера Фото: адинистрация г. Челябинска Сами боксеры «Алмаза» являются победителями соревнований различного уровня Фото: адинистрация г. Челябинска Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия выкупила здание в Тракторозаводском районе Челябинска по улице 40 лет октября, где размещается зал бокса «Урал» спортшколы «Алмаз» за 16,9 млн рублей. Помещения приобретены и переданы в оперативное пользование боксерам по поручению главы Челябинска Натальи Котовой, сообщили в пресс-службе мэрии. «Здание, где размещается зал бокса „Урал“ спортшколы „Алмаз“, выкуплено в муниципальную собственность. По поручению Главы Челябинска Натальи Котовой помещения приобретены и переданы в оперативное пользование боксерам. Стоимость сделки составила 16,9 миллионов рублей», — сообщается на сайте. С 2012 года спортшкола «Алмаз» арендовала здание, расположенное по улице 40 лет Октября, 21. В конце 2023 года собственник принял решение продать объект. 12 января 2024 года начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников в беседе с URA.RU рассказал, что у воспитанников спортшколы по боксу Алмаз появилась еще одна тренировочная площадка. Помещение площадью 483 квадратных метра оборудовано рингом на подиуме, рингом напольным, боксерскими грушами и другим необходимым спортивным инвентарем. В филиале школы бокса Алмаз по этому адресу занимается 148 спортсменов под руководством четырех тренеров. Сами боксеры «Алмаза» являются победителями соревнований различного уровня.