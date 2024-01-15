15 января 2024

Мэрия Челябинска выкупила спортшколу по боксу за 16,9 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Турнир по боксу. Велес. Курган, бокс, боксерские перчатки, турнир по боксу
Помещения приобретены в муниципальную собственность и переданы боксерам Фото:

Мэрия выкупила здание в Тракторозаводском районе Челябинска по улице 40 лет октября, где размещается зал бокса «Урал» спортшколы «Алмаз» за 16,9 млн рублей. Помещения приобретены и переданы в оперативное пользование боксерам по поручению главы Челябинска Натальи Котовой, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Здание, где размещается зал бокса „Урал“ спортшколы „Алмаз“, выкуплено в муниципальную собственность. По поручению Главы Челябинска Натальи Котовой помещения приобретены и переданы в оперативное пользование боксерам. Стоимость сделки составила 16,9 миллионов рублей», — сообщается на сайте.

С 2012 года спортшкола «Алмаз» арендовала здание, расположенное по улице 40 лет Октября, 21. В конце 2023 года собственник принял решение продать объект.

12 января 2024 года начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников в беседе с URA.RU рассказал, что у воспитанников спортшколы по боксу Алмаз появилась еще одна тренировочная площадка. Помещение площадью 483 квадратных метра оборудовано рингом на подиуме, рингом напольным, боксерскими грушами и другим необходимым спортивным инвентарем.

В филиале школы бокса Алмаз по этому адресу занимается 148 спортсменов под руководством четырех тренеров. Сами боксеры «Алмаза» являются победителями соревнований различного уровня.

Мэрия выкупила здание в Тракторозаводском районе Челябинска по улице 40 лет октября, где размещается зал бокса «Урал» спортшколы «Алмаз», за 16,9 млн рублей
Мэрия выкупила здание в Тракторозаводском районе Челябинска по улице 40 лет октября, где размещается зал бокса «Урал» спортшколы «Алмаз», за 16,9 млн рублей
Фото:
Помещения приобретены и переданы в оперативное пользование боксерам по поручению главы Челябинска Натальи Котовой
Помещения приобретены и переданы в оперативное пользование боксерам по поручению главы Челябинска Натальи Котовой
Фото:
С 2012 года спортшкола «Алмаз» арендовала здание, расположенное по улице 40 лет Октября, 21, но в конце 2023 года собственник принял решение его продать
С 2012 года спортшкола «Алмаз» арендовала здание, расположенное по улице 40 лет Октября, 21, но в конце 2023 года собственник принял решение его продать
Фото:
В здании размещены учебно-тренировочные, административные, хозяйственно-бытовые помещения
В здании размещены учебно-тренировочные, административные, хозяйственно-бытовые помещения
Фото:
Занятия проводят четыре квалифицированных тренера
Занятия проводят четыре квалифицированных тренера
Фото:
Сами боксеры «Алмаза» являются победителями соревнований различного уровня
Сами боксеры «Алмаза» являются победителями соревнований различного уровня
Фото:
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Мэрия выкупила здание в Тракторозаводском районе Челябинска по улице 40 лет октября, где размещается зал бокса «Урал» спортшколы «Алмаз» за 16,9 млн рублей. Помещения приобретены и переданы в оперативное пользование боксерам по поручению главы Челябинска Натальи Котовой, сообщили в пресс-службе мэрии. «Здание, где размещается зал бокса „Урал“ спортшколы „Алмаз“, выкуплено в муниципальную собственность. По поручению Главы Челябинска Натальи Котовой помещения приобретены и переданы в оперативное пользование боксерам. Стоимость сделки составила 16,9 миллионов рублей», — сообщается на сайте. С 2012 года спортшкола «Алмаз» арендовала здание, расположенное по улице 40 лет Октября, 21. В конце 2023 года собственник принял решение продать объект. 12 января 2024 года начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Максим Клещевников в беседе с URA.RU рассказал, что у воспитанников спортшколы по боксу Алмаз появилась еще одна тренировочная площадка. Помещение площадью 483 квадратных метра оборудовано рингом на подиуме, рингом напольным, боксерскими грушами и другим необходимым спортивным инвентарем. В филиале школы бокса Алмаз по этому адресу занимается 148 спортсменов под руководством четырех тренеров. Сами боксеры «Алмаза» являются победителями соревнований различного уровня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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