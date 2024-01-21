В Пермском крае семейная пара рыбаков оказалась в ловушке на льду реки

Подледная рыбалка популярна в Пермском крае (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Пермском крае на реке Кама рыбаки оказались в ловушке на тонком льду реки Кама. Супруги, поняв, что начинают проваливаться, позвонили спасателям.

«Позвонили в экстренные службы рыбак и его супруга, которые находились на тонком льду и начали проваливаться. Люди попросили о помощи, сообщив, что находятся в 100 метрах от берега, проваливаются в снег, лед тонкий, а сами они лежат на льду», — рассказали журналистам в пресс-службе министерства территориальной безопасности.

ЧП произошло утром 21 января в поселке Нижние Муллы. Спасатели вывели рыбаков на берег, от медицинской помощи они отказались.