21 января 2024

В Пермском крае семейная пара рыбаков оказалась в ловушке на льду реки

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Чемпионат по зимней рыбалке. Пермь, рыбаки, зимняя рыбалка
Подледная рыбалка популярна в Пермском крае (архивное фото) Фото:

В Пермском крае на реке Кама рыбаки оказались в ловушке на тонком льду реки Кама. Супруги, поняв, что начинают проваливаться, позвонили спасателям.

«Позвонили в экстренные службы рыбак и его супруга, которые находились на тонком льду и начали проваливаться. Люди попросили о помощи, сообщив, что находятся в 100 метрах от берега, проваливаются в снег, лед тонкий, а сами они лежат на льду», — рассказали журналистам в пресс-службе министерства территориальной безопасности.

ЧП произошло утром 21 января в поселке Нижние Муллы. Спасатели вывели рыбаков на берег, от медицинской помощи они отказались.

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В Пермском крае на реке Кама рыбаки оказались в ловушке на тонком льду реки Кама. Супруги, поняв, что начинают проваливаться, позвонили спасателям. «Позвонили в экстренные службы рыбак и его супруга, которые находились на тонком льду и начали проваливаться. Люди попросили о помощи, сообщив, что находятся в 100 метрах от берега, проваливаются в снег, лед тонкий, а сами они лежат на льду», — рассказали журналистам в пресс-службе министерства территориальной безопасности. ЧП произошло утром 21 января в поселке Нижние Муллы. Спасатели вывели рыбаков на берег, от медицинской помощи они отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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