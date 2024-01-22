В Екатеринбурге полковник МЧС лишился миллионов после звонка из Канады

23 января 2024 в 13:26 Размер текста - 17 +

Аферисты обманули полковника МЧС почти на два миллиона рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге телефонные мошенники убедили 46-летнего полковника МЧС взять кредит на 1,85 миллиона рублей. Злоумышленники звонили с неизвестного номера из Канады. Инцидент произошел 15 января. «Мошенники убедили оформить кредит, заявив о том, что в Сеть утекли его персональные данные. Мужчина обратился в банк на улице Луначарского, где сообщил сотрудникам кредитно-финансовой организации о том, что деньги нужны на покупку нового автомобиля. Получив наличные, уралец перевел их на указанный мошенниками счет. О том, что он стал жертвой аферистов, спасатель понял лишь на следующий день», — пишет «КП-Екатеринбург». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД. Там заявили, что по факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. «Кроме того, по имеющейся информации, при получении заявителем денег в банке работники кредитной организации также интересовались, не поступали ли ему звонки от неизвестных, но потерпевший проигнорировал все предупреждения», — отметили в ведомстве.

В Екатеринбурге телефонные мошенники убедили 46-летнего полковника МЧС взять кредит на 1,85 миллиона рублей. Злоумышленники звонили с неизвестного номера из Канады. Инцидент произошел 15 января. «Мошенники убедили оформить кредит, заявив о том, что в Сеть утекли его персональные данные. Мужчина обратился в банк на улице Луначарского, где сообщил сотрудникам кредитно-финансовой организации о том, что деньги нужны на покупку нового автомобиля. Получив наличные, уралец перевел их на указанный мошенниками счет. О том, что он стал жертвой аферистов, спасатель понял лишь на следующий день», — пишет «КП-Екатеринбург». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД. Там заявили, что по факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. «Кроме того, по имеющейся информации, при получении заявителем денег в банке работники кредитной организации также интересовались, не поступали ли ему звонки от неизвестных, но потерпевший проигнорировал все предупреждения», — отметили в ведомстве.