22 января 2024

В Екатеринбурге полковник МЧС лишился миллионов после звонка из Канады

© Служба новостей «URA.RU»
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Аферисты обманули полковника МЧС почти на два миллиона рублей Фото:

В Екатеринбурге телефонные мошенники убедили 46-летнего полковника МЧС взять кредит на 1,85 миллиона рублей. Злоумышленники звонили с неизвестного номера из Канады. Инцидент произошел 15 января.

«Мошенники убедили оформить кредит, заявив о том, что в Сеть утекли его персональные данные. Мужчина обратился в банк на улице Луначарского, где сообщил сотрудникам кредитно-финансовой организации о том, что деньги нужны на покупку нового автомобиля. Получив наличные, уралец перевел их на указанный мошенниками счет. О том, что он стал жертвой аферистов, спасатель понял лишь на следующий день», — пишет «КП-Екатеринбург».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД. Там заявили, что по факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. «Кроме того, по имеющейся информации, при получении заявителем денег в банке работники кредитной организации также интересовались, не поступали ли ему звонки от неизвестных, но потерпевший проигнорировал все предупреждения», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге телефонные мошенники убедили 46-летнего полковника МЧС взять кредит на 1,85 миллиона рублей. Злоумышленники звонили с неизвестного номера из Канады. Инцидент произошел 15 января. «Мошенники убедили оформить кредит, заявив о том, что в Сеть утекли его персональные данные. Мужчина обратился в банк на улице Луначарского, где сообщил сотрудникам кредитно-финансовой организации о том, что деньги нужны на покупку нового автомобиля. Получив наличные, уралец перевел их на указанный мошенниками счет. О том, что он стал жертвой аферистов, спасатель понял лишь на следующий день», — пишет «КП-Екатеринбург». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-группу УМВД. Там заявили, что по факту хищения возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. «Кроме того, по имеющейся информации, при получении заявителем денег в банке работники кредитной организации также интересовались, не поступали ли ему звонки от неизвестных, но потерпевший проигнорировал все предупреждения», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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