В Екатеринбурге выбрали концепцию благоустройства южного берега Верх-Исетского пруда от Большого конного полуострова до улицы Лоцмановых. Она предусматривает создание там причалов, прокат спортинвентаря, детские площадки, каток. Проект опубликован в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов.
«Победителем признан консорциум „IND + НатУРАЛист + STEP“. Их концепция включает создание причалов, зону проката спортинвентаря, тихие места отдыха, детские площадки, каток. Вдоль набережной появится бульвар для прогулок и веломаршрут, смотровые площадки, амфитеатр у воды, зеленый лекторий», — написал Орлов.
Начнут работы с набережной от улицы Лоцмановых до улицы Юрия Исламова. В целом же реализация проекта предусмотрена до 2030 года.
Фото: telegram-канал Алексея Орлова; https://t.me/glavaekbofficial
Фото: telegram-канал Алексея Орлова; https://t.me/glavaekbofficial
Фото: telegram-канал Алексея Орлова; https://t.me/glavaekbofficial
Фото: telegram-канал Алексея Орлова; https://t.me/glavaekbofficial
В Екатеринбурге выбрали концепцию благоустройства южного берега Верх-Исетского пруда от Большого конного полуострова до улицы Лоцмановых. Она предусматривает создание там причалов, прокат спортинвентаря, детские площадки, каток. Проект опубликован в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов. «Победителем признан консорциум „IND + НатУРАЛист + STEP“. Их концепция включает создание причалов, зону проката спортинвентаря, тихие места отдыха, детские площадки, каток. Вдоль набережной появится бульвар для прогулок и веломаршрут, смотровые площадки, амфитеатр у воды, зеленый лекторий», — написал Орлов. Начнут работы с набережной от улицы Лоцмановых до улицы Юрия Исламова. В целом же реализация проекта предусмотрена до 2030 года.