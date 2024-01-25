На набережной Верх-Исетского пруда сделают причалы, каток и амфитеатр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Индустриальный младенец на пляже ВИЗа. Екатеринбург , визовский пляж, арт объект индустриальный младенец
Начнут работы с набережной от улицы Лоцмановых до улицы Юрия Исламова Фото:

В Екатеринбурге выбрали концепцию благоустройства южного берега Верх-Исетского пруда от Большого конного полуострова до улицы Лоцмановых. Она предусматривает создание там причалов, прокат спортинвентаря, детские площадки, каток. Проект опубликован в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов.

«Победителем признан консорциум „IND + НатУРАЛист + STEP“. Их концепция включает создание причалов, зону проката спортинвентаря, тихие места отдыха, детские площадки, каток. Вдоль набережной появится бульвар для прогулок и веломаршрут, смотровые площадки, амфитеатр у воды, зеленый лекторий», — написал Орлов.

Начнут работы с набережной от улицы Лоцмановых до улицы Юрия Исламова. В целом же реализация проекта предусмотрена до 2030 года.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге выбрали концепцию благоустройства южного берега Верх-Исетского пруда от Большого конного полуострова до улицы Лоцмановых. Она предусматривает создание там причалов, прокат спортинвентаря, детские площадки, каток. Проект опубликован в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов. «Победителем признан консорциум „IND + НатУРАЛист + STEP“. Их концепция включает создание причалов, зону проката спортинвентаря, тихие места отдыха, детские площадки, каток. Вдоль набережной появится бульвар для прогулок и веломаршрут, смотровые площадки, амфитеатр у воды, зеленый лекторий», — написал Орлов. Начнут работы с набережной от улицы Лоцмановых до улицы Юрия Исламова. В целом же реализация проекта предусмотрена до 2030 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...