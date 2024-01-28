Челябинку, забившую молотком сожителя и расчленившую тело, отправили в колонию

Челябинку отправили в колонию на девять лет Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

В Челябинске отправили в колонию местную жительницу, которая забила сожителя до смерти молотком, а после расчленила его тело, поместила части в полиэтиленовые пакеты и хранила их на балконе. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ей назначили наказание в виде девяти лет колонии.

«Металлургический райсуд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 45-летней женщины, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговором суда виновной назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что помимо основного наказания она должна будет выплатить матери погибшего 1,5 млн рублей. В такую стоимость оценили причиненный ей моральный ущерб.

Установить точную дату инцидента установить не удалось. Расчлененный труп мужчины лежал на балконе несколько месяцев, пока его не нашли полицейские. Как удалось установить, пара выпивала в квартире. Во время вечеринки между ними произошел конфликт. Тогда женщина взяла молоток и нанесла им не менее 16 ударов по голове мужчине. От полученных травм он скончался на месте. Тогда женщина, пытаясь избавиться от тела, расчленила его, завернула в пакеты и хранила на балконе.