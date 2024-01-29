Губернатор Куйвашев раздал ученым по 200 тысяч рублей

30 января 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

Премии получили молодые ученые — авторы самых ярких разработок Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Свердловской области молодые ученые получили премии, которые учредил губернатор Евгений Куйвашев. По 200 тысяч получили 24 человека — авторы самых ярких и полезных разработок, сообщает департамент информационной политики региона. «Лучшими признаются разработки, которые уже сегодня внедряются. Они меняют мир к лучшему, укрепляют технологический суверенитет нашей страны. Сегодня молодежь активно идет в науку, реализует себя. В 2023 году было зарегистрировано 117 заявок, это на 33% больше, чем годом ранее», — рассказал министр промышленности Сергей Пересторонин. В число лучших проект сотрудника Уро РАН Дмитрия Распосиенко. Он придумал, как повысить прочность металлов, которые используются в авиакосмической отрасли. «Использование новых материалов позволит оптимизировать производство — материал более прочный, вес конструкции меньше, а значит полезная нагрузка выше», — поделился ученый.

В Свердловской области молодые ученые получили премии, которые учредил губернатор Евгений Куйвашев. По 200 тысяч получили 24 человека — авторы самых ярких и полезных разработок, сообщает департамент информационной политики региона. «Лучшими признаются разработки, которые уже сегодня внедряются. Они меняют мир к лучшему, укрепляют технологический суверенитет нашей страны. Сегодня молодежь активно идет в науку, реализует себя. В 2023 году было зарегистрировано 117 заявок, это на 33% больше, чем годом ранее», — рассказал министр промышленности Сергей Пересторонин. В число лучших проект сотрудника Уро РАН Дмитрия Распосиенко. Он придумал, как повысить прочность металлов, которые используются в авиакосмической отрасли. «Использование новых материалов позволит оптимизировать производство — материал более прочный, вес конструкции меньше, а значит полезная нагрузка выше», — поделился ученый.