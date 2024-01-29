29 января 2024

Губернатор Куйвашев раздал ученым по 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
9-й Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир». Пермь, мамонт, микроскоп, ученый
Премии получили молодые ученые — авторы самых ярких разработок Фото:

В Свердловской области молодые ученые получили премии, которые учредил губернатор Евгений Куйвашев. По 200 тысяч получили 24 человека — авторы самых ярких и полезных разработок, сообщает департамент информационной политики региона.

«Лучшими признаются разработки, которые уже сегодня внедряются. Они меняют мир к лучшему, укрепляют технологический суверенитет нашей страны. Сегодня молодежь активно идет в науку, реализует себя. В 2023 году было зарегистрировано 117 заявок, это на 33% больше, чем годом ранее», — рассказал министр промышленности Сергей Пересторонин.

В число лучших проект сотрудника Уро РАН Дмитрия Распосиенко. Он придумал, как повысить прочность металлов, которые используются в авиакосмической отрасли. «Использование новых материалов позволит оптимизировать производство — материал более прочный, вес конструкции меньше, а значит полезная нагрузка выше», — поделился ученый.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области молодые ученые получили премии, которые учредил губернатор Евгений Куйвашев. По 200 тысяч получили 24 человека — авторы самых ярких и полезных разработок, сообщает департамент информационной политики региона. «Лучшими признаются разработки, которые уже сегодня внедряются. Они меняют мир к лучшему, укрепляют технологический суверенитет нашей страны. Сегодня молодежь активно идет в науку, реализует себя. В 2023 году было зарегистрировано 117 заявок, это на 33% больше, чем годом ранее», — рассказал министр промышленности Сергей Пересторонин. В число лучших проект сотрудника Уро РАН Дмитрия Распосиенко. Он придумал, как повысить прочность металлов, которые используются в авиакосмической отрасли. «Использование новых материалов позволит оптимизировать производство — материал более прочный, вес конструкции меньше, а значит полезная нагрузка выше», — поделился ученый.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...