Екатеринбург попал в топ городов для деловых путешествий в России

31 января 2024 в 14:39 Размер текста - 17 +

Столица Урала становится все более популярной для деловых путешествий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбург стал третьим по популярности направлением в России для деловых путешествий. Об этом на пресс-конференции рассказала креативный продюсер сервиса «Авиасейлс» Ксения Токарева.



«В 2023 году доля командировок в Екатеринбург увеличилась на 13% по отношению к предыдущему году. Это третье по популярности направление для деловых путешествий», — поделилась Токарева. Чаще всего по работе в столицу Среднего Урала прилетали из Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и Сочи. Среди россиян, бронировавших билеты в зарубежные страны, 19% оказались из Екатеринбурга. Самыми популярными направлениями стали Ереван, Стамбул и Астана. Тем не менее 81% всех полетов из Екатеринбурга пришелся на российские направления.

Екатеринбург стал третьим по популярности направлением в России для деловых путешествий. Об этом на пресс-конференции рассказала креативный продюсер сервиса «Авиасейлс» Ксения Токарева. «В 2023 году доля командировок в Екатеринбург увеличилась на 13% по отношению к предыдущему году. Это третье по популярности направление для деловых путешествий», — поделилась Токарева. Чаще всего по работе в столицу Среднего Урала прилетали из Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и Сочи. Среди россиян, бронировавших билеты в зарубежные страны, 19% оказались из Екатеринбурга. Самыми популярными направлениями стали Ереван, Стамбул и Астана. Тем не менее 81% всех полетов из Екатеринбурга пришелся на российские направления.