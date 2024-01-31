Екатеринбург попал в топ городов для деловых путешествий в России

Екатеринбург стал третьим по популярности направлением в России для деловых путешествий. Об этом на пресс-конференции рассказала креативный продюсер сервиса «Авиасейлс» Ксения Токарева.
«В 2023 году доля командировок в Екатеринбург увеличилась на 13% по отношению к предыдущему году. Это третье по популярности направление для деловых путешествий», — поделилась Токарева. Чаще всего по работе в столицу Среднего Урала прилетали из Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и Сочи.
Среди россиян, бронировавших билеты в зарубежные страны, 19% оказались из Екатеринбурга. Самыми популярными направлениями стали Ереван, Стамбул и Астана. Тем не менее 81% всех полетов из Екатеринбурга пришелся на российские направления.
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