Екатеринбург попал в топ городов для деловых путешествий в России

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, ural airlines, город екатеринбург, airbus a320neo, аирбас
Столица Урала становится все более популярной для деловых путешествий Фото:

Екатеринбург стал третьим по популярности направлением в России для деловых путешествий. Об этом на пресс-конференции рассказала креативный продюсер сервиса «Авиасейлс» Ксения Токарева.

«В 2023 году доля командировок в Екатеринбург увеличилась на 13% по отношению к предыдущему году. Это третье по популярности направление для деловых путешествий», — поделилась Токарева. Чаще всего по работе в столицу Среднего Урала прилетали из Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и Сочи.

Среди россиян, бронировавших билеты в зарубежные страны, 19% оказались из Екатеринбурга. Самыми популярными направлениями стали Ереван, Стамбул и Астана. Тем не менее 81% всех полетов из Екатеринбурга пришелся на российские направления.

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Екатеринбург стал третьим по популярности направлением в России для деловых путешествий. Об этом на пресс-конференции рассказала креативный продюсер сервиса «Авиасейлс» Ксения Токарева. «В 2023 году доля командировок в Екатеринбург увеличилась на 13% по отношению к предыдущему году. Это третье по популярности направление для деловых путешествий», — поделилась Токарева. Чаще всего по работе в столицу Среднего Урала прилетали из Москвы, Санкт-Петербурга, Новокузнецка и Сочи. Среди россиян, бронировавших билеты в зарубежные страны, 19% оказались из Екатеринбурга. Самыми популярными направлениями стали Ереван, Стамбул и Астана. Тем не менее 81% всех полетов из Екатеринбурга пришелся на российские направления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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