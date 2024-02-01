Два жителя Челябинска поставляли поддельный алкоголь в Тобольск

Двое жителей Челябинска организовали поставки контрафактного алкоголя и сигарет в Тюменскую область. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокуратура Тюменского района направила в суд уголовное дело о незаконном обороте контрфактной алкогольной и табачной продукции. Обвинительное заключение вынесено в отношении двух жителей Челябинска», — говорится в сообщении.
Один из обвиняемых приобрел у неизвестного продавца немаркированную алкогольную продукцию на сумму более 155 тысяч рублей, а также немаркированные табачные изделия на сумму более 59 тысяч рублей. Для транспортировки незаконного товара в Тобольск мужчина привлек подельника.
Мужчин задержали при перевозке контрафакта. У них изъяли 339 бутылок спиртосодержащей продукции и 500 пачек табачных изделий. Рассмотрением дела займется Тюменский районный суд.
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