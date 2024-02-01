Два жителя Челябинска поставляли поддельный алкоголь в Тобольск

В Тюменской области выявили схему незаконного оборота алкоголя из Челябинска
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Сбыть партию контрафакта челябинцы намеревались в Тобольске Фото:

Двое жителей Челябинска организовали поставки контрафактного алкоголя и сигарет в Тюменскую область. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура Тюменского района направила в суд уголовное дело о незаконном обороте контрфактной алкогольной и табачной продукции. Обвинительное заключение вынесено в отношении двух жителей Челябинска», — говорится в сообщении.

Один из обвиняемых приобрел у неизвестного продавца немаркированную алкогольную продукцию на сумму более 155 тысяч рублей, а также немаркированные табачные изделия на сумму более 59 тысяч рублей. Для транспортировки незаконного товара в Тобольск мужчина привлек подельника.

Мужчин задержали при перевозке контрафакта. У них изъяли 339 бутылок спиртосодержащей продукции и 500 пачек табачных изделий. Рассмотрением дела займется Тюменский районный суд.

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Двое жителей Челябинска организовали поставки контрафактного алкоголя и сигарет в Тюменскую область. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. «Прокуратура Тюменского района направила в суд уголовное дело о незаконном обороте контрфактной алкогольной и табачной продукции. Обвинительное заключение вынесено в отношении двух жителей Челябинска», — говорится в сообщении. Один из обвиняемых приобрел у неизвестного продавца немаркированную алкогольную продукцию на сумму более 155 тысяч рублей, а также немаркированные табачные изделия на сумму более 59 тысяч рублей. Для транспортировки незаконного товара в Тобольск мужчина привлек подельника. Мужчин задержали при перевозке контрафакта. У них изъяли 339 бутылок спиртосодержащей продукции и 500 пачек табачных изделий. Рассмотрением дела займется Тюменский районный суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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