Политика Власть Работники ОПК пожаловались Путину на неподъемную ипотеку 02 февраля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 + Путин посоветовал заводить детей, чтобы получить льготную ипотеку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Работники оборонно-промышленного комплекса России пожаловались президенту России Владимиру Путину на неподъемную ипотеку. По их словам, они отказываются брать кредит после того, как узнают проценты. Об этом стало известно из мероприятия в Туле, где проходит форум «Все для победы». «По льготной цене отказался покупать квартиру. То жилье, которое мы построили для него, проценты были очень высокие для него», — рассказал Путину директор одного из российских предприятий. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Отвечая на вопрос, глава государства дал совет завести детей. «Будет льготная ипотека. А если сразу дадим ему льготную ипотеку, то и детей будет откладывать», — подчеркнул Путин. Работники оборонно-промышленного комплекса России пожаловались президенту России Владимиру Путину на неподъемную ипотеку. По их словам, они отказываются брать кредит после того, как узнают проценты. Об этом стало известно из мероприятия в Туле, где проходит форум «Все для победы». «По льготной цене отказался покупать квартиру. То жилье, которое мы построили для него, проценты были очень высокие для него», — рассказал Путину директор одного из российских предприятий. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Отвечая на вопрос, глава государства дал совет завести детей. «Будет льготная ипотека. А если сразу дадим ему льготную ипотеку, то и детей будет откладывать», — подчеркнул Путин. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям