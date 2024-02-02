Работники ОПК пожаловались Путину на неподъемную ипотеку

Работники оборонно-промышленного комплекса России пожаловались президенту России Владимиру Путину на неподъемную ипотеку. По их словам, они отказываются брать кредит после того, как узнают проценты. Об этом стало известно из мероприятия в Туле, где проходит форум «Все для победы».
«По льготной цене отказался покупать квартиру. То жилье, которое мы построили для него, проценты были очень высокие для него», — рассказал Путину директор одного из российских предприятий. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
Отвечая на вопрос, глава государства дал совет завести детей. «Будет льготная ипотека. А если сразу дадим ему льготную ипотеку, то и детей будет откладывать», — подчеркнул Путин.
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