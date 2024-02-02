Работники ОПК пожаловались Путину на неподъемную ипотеку

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Путин посоветовал заводить детей, чтобы получить льготную ипотеку Фото:

Работники оборонно-промышленного комплекса России пожаловались президенту России Владимиру Путину на неподъемную ипотеку. По их словам, они отказываются брать кредит после того, как узнают проценты. Об этом стало известно из мероприятия в Туле, где проходит форум «Все для победы».

«По льготной цене отказался покупать квартиру. То жилье, которое мы построили для него, проценты были очень высокие для него», — рассказал Путину директор одного из российских предприятий. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Отвечая на вопрос, глава государства дал совет завести детей. «Будет льготная ипотека. А если сразу дадим ему льготную ипотеку, то и детей будет откладывать», — подчеркнул Путин.

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Работники оборонно-промышленного комплекса России пожаловались президенту России Владимиру Путину на неподъемную ипотеку. По их словам, они отказываются брать кредит после того, как узнают проценты. Об этом стало известно из мероприятия в Туле, где проходит форум «Все для победы». «По льготной цене отказался покупать квартиру. То жилье, которое мы построили для него, проценты были очень высокие для него», — рассказал Путину директор одного из российских предприятий. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Отвечая на вопрос, глава государства дал совет завести детей. «Будет льготная ипотека. А если сразу дадим ему льготную ипотеку, то и детей будет откладывать», — подчеркнул Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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