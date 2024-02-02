Свердловчанин, выпавший из отеля в Египте, получил страховку

Свердловчанину Ивану Ширяеву, который выпал с балкона в отеле в Хургаде (Египет), покрыли расходы на лечение. Об этом заявила директор филиала «Евронис Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.
«Случай был признан страховым сразу же. Мы покрыли все медицинские расходы. Мужчина находится в отделении реанимации и интенсивной терапии», — передает Е1.ru слова Алчеевой. По ее словам, Ширяев ни минуты не был в коме, несмотря на сложные травмы. Хотя родственники и в генеральном консульстве РФ в Египте уверяли об обратном.
Ширяев упал с балкона второго этажа отеля в Хургаде десять дней назад. 61-летний мужчина отдыхал в Египте с женой и внуками. В роковой вечер он был трезв, вышел на лоджию освежиться, облокотился на невысокие перила и рухнул вниз. С тех пор за жизнь туриста борются египетские врачи.
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