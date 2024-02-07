Челябинцы упали в подвал после обрыва троса погрузочной платформы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение УТЗ. Вексельберг и Куйвашев. Екатеринбург, тросы, крюки
Платформа рухнула в подвал после обрыва троса Фото:

На оптовой базе в Карталах (Челябинская область) утром 7 февраля погрузочная платформа с работниками упала в подвал после обрыва троса. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, в результате одна из сотрудниц сломала обе голени.

«Во время спуска в подвал погрузочной платформы произошел обрыв троса подъемного механизма. В результате падения с 4-метровой высоты травмы различной степени тяжести получили три сотрудника: два мужчины и женщина, у которой врачи предварительно диагностировали перелом обеих голеней», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Спасатели Локомотивного отряда областной ПСС совместно с сотрудниками пожарной охраны оперативно оказали первую помощь пострадавшим, эвакуировали их из подвала и передали медикам. В причинах обрыва троса предстоит разобраться следователям.

Трос погрузочной платформы оборвался, и она рухнула в подвал
Трос погрузочной платформы оборвался, и она рухнула в подвал
Фото:
Спасатели Локомотивного отряда областной ПСС совместно с сотрудниками пожарной охраны оперативно оказали первую помощь пострадавшим
Спасатели Локомотивного отряда областной ПСС совместно с сотрудниками пожарной охраны оперативно оказали первую помощь пострадавшим
Фото:

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На оптовой базе в Карталах (Челябинская область) утром 7 февраля погрузочная платформа с работниками упала в подвал после обрыва троса. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, в результате одна из сотрудниц сломала обе голени. «Во время спуска в подвал погрузочной платформы произошел обрыв троса подъемного механизма. В результате падения с 4-метровой высоты травмы различной степени тяжести получили три сотрудника: два мужчины и женщина, у которой врачи предварительно диагностировали перелом обеих голеней», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона. Спасатели Локомотивного отряда областной ПСС совместно с сотрудниками пожарной охраны оперативно оказали первую помощь пострадавшим, эвакуировали их из подвала и передали медикам. В причинах обрыва троса предстоит разобраться следователям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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