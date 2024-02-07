Платформа рухнула в подвал после обрыва троса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На оптовой базе в Карталах (Челябинская область) утром 7 февраля погрузочная платформа с работниками упала в подвал после обрыва троса. Как сообщили URA.RU в пресс-центре Поисково-спасательной службы (ПСС) региона, в результате одна из сотрудниц сломала обе голени.

«Во время спуска в подвал погрузочной платформы произошел обрыв троса подъемного механизма. В результате падения с 4-метровой высоты травмы различной степени тяжести получили три сотрудника: два мужчины и женщина, у которой врачи предварительно диагностировали перелом обеих голеней», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

Спасатели Локомотивного отряда областной ПСС совместно с сотрудниками пожарной охраны оперативно оказали первую помощь пострадавшим, эвакуировали их из подвала и передали медикам. В причинах обрыва троса предстоит разобраться следователям.

Трос погрузочной платформы оборвался, и она рухнула в подвал Фото: пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской обалсти