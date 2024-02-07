На свердловской трассе ограничили движение из-за смертельного ДТП. Фото

07 февраля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

В результате ДТП погиб водитель автомобиля Chevrolet Niva (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Смертельная авария произошла сегодня днем на 147 километре трассы «Серов-Североуральск-Ивдель» (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. «По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной „JAC“ двигаясь в направлении Североуральска, не убедился в безопасности совершения маневра обгона и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, который после удара отбросило на автомобиль Nissan», — говорится в сообщении telegram-канала «ГИБДД Свердловской области».



Также известно, что после столкновения автомобиль Chevrolet Niva загорелся, водитель не смог выбраться и погиб на месте. Еще один человек, водитель JAC, с травмами направлен для осмотра в центральную больницу в Ивделе. Движение транспорта на данном участке ограничено, организован реверс. На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится расследование. Госавтоинспекция призывает водителей к предельной осторожности в связи с непогодой Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области»

Смертельная авария произошла сегодня днем на 147 километре трассы «Серов-Североуральск-Ивдель» (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. «По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной „JAC“ двигаясь в направлении Североуральска, не убедился в безопасности совершения маневра обгона и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, который после удара отбросило на автомобиль Nissan», — говорится в сообщении telegram-канала «ГИБДД Свердловской области». Также известно, что после столкновения автомобиль Chevrolet Niva загорелся, водитель не смог выбраться и погиб на месте. Еще один человек, водитель JAC, с травмами направлен для осмотра в центральную больницу в Ивделе. Движение транспорта на данном участке ограничено, организован реверс. На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится расследование.