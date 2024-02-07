Смертельная авария произошла сегодня днем на 147 километре трассы «Серов-Североуральск-Ивдель» (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.
«По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной „JAC“ двигаясь в направлении Североуральска, не убедился в безопасности совершения маневра обгона и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, который после удара отбросило на автомобиль Nissan», — говорится в сообщении telegram-канала «ГИБДД Свердловской области».
Также известно, что после столкновения автомобиль Chevrolet Niva загорелся, водитель не смог выбраться и погиб на месте. Еще один человек, водитель JAC, с травмами направлен для осмотра в центральную больницу в Ивделе. Движение транспорта на данном участке ограничено, организован реверс. На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится расследование.
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