На свердловской трассе ограничили движение из-за смертельного ДТП. Фото

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, мчс, спасатели, дтп, авария, дорожно-транспортное проишествие
В результате ДТП погиб водитель автомобиля Chevrolet Niva (архивное фото) Фото:

Смертельная авария произошла сегодня днем на 147 километре трассы «Серов-Североуральск-Ивдель» (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной „JAC“ двигаясь в направлении Североуральска, не убедился в безопасности совершения маневра обгона и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, который после удара отбросило на автомобиль Nissan», — говорится в сообщении telegram-канала «ГИБДД Свердловской области».

Также известно, что после столкновения автомобиль Chevrolet Niva загорелся, водитель не смог выбраться и погиб на месте. Еще один человек, водитель JAC, с травмами направлен для осмотра в центральную больницу в Ивделе. Движение транспорта на данном участке ограничено, организован реверс. На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится расследование.

Госавтоинспекция призывает водителей к предельной осторожности в связи с непогодой
Госавтоинспекция призывает водителей к предельной осторожности в связи с непогодой
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Смертельная авария произошла сегодня днем на 147 километре трассы «Серов-Североуральск-Ивдель» (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. «По предварительным данным, водитель, управляя автомашиной „JAC“ двигаясь в направлении Североуральска, не убедился в безопасности совершения маневра обгона и выехал на полосу встречного движения. Там он допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Niva, который после удара отбросило на автомобиль Nissan», — говорится в сообщении telegram-канала «ГИБДД Свердловской области». Также известно, что после столкновения автомобиль Chevrolet Niva загорелся, водитель не смог выбраться и погиб на месте. Еще один человек, водитель JAC, с травмами направлен для осмотра в центральную больницу в Ивделе. Движение транспорта на данном участке ограничено, организован реверс. На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проводится расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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