Песков не подтвердил обсуждение новой зерновой сделки

В Кремле не подтвердили обсуждение вопроса о возможном возобновлении зерновой сделки. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, никаких предпосылок для этого нет, поскольку не выполнены условия России.
«В том виде, в котором зерновая сделка была оговорена, она не выполнена в отношении России. Поэтому никаких предпосылок для ее возобновления мы не видим», — заявил Песков.
Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что представители России и ООН планируют обсудить меморандум об экспорте российского зерна и удобрений. Ранее глава турецкого МИД заявлял, что Россия, Турция, Украина и ООН обсуждают вопрос возобновления зерновой сделки.
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