Песков не подтвердил обсуждение новой зерновой сделки

В Кремле не подтвердили обсуждение новой зерновой сделки
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, песков дмитрий
В Кремле не подтвердили обсуждение новой зерновой сделки Фото:

В Кремле не подтвердили обсуждение вопроса о возможном возобновлении зерновой сделки. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, никаких предпосылок для этого нет, поскольку не выполнены условия России.

«В том виде, в котором зерновая сделка была оговорена, она не выполнена в отношении России. Поэтому никаких предпосылок для ее возобновления мы не видим», — заявил Песков.

Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что представители России и ООН планируют обсудить меморандум об экспорте российского зерна и удобрений. Ранее глава турецкого МИД заявлял, что Россия, Турция, Украина и ООН обсуждают вопрос возобновления зерновой сделки.

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В Кремле не подтвердили обсуждение вопроса о возможном возобновлении зерновой сделки. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, никаких предпосылок для этого нет, поскольку не выполнены условия России. «В том виде, в котором зерновая сделка была оговорена, она не выполнена в отношении России. Поэтому никаких предпосылок для ее возобновления мы не видим», — заявил Песков. Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что представители России и ООН планируют обсудить меморандум об экспорте российского зерна и удобрений. Ранее глава турецкого МИД заявлял, что Россия, Турция, Украина и ООН обсуждают вопрос возобновления зерновой сделки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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