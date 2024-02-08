Политика Власть Песков не подтвердил обсуждение новой зерновой сделки В Кремле не подтвердили обсуждение новой зерновой сделки 08 февраля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 + В Кремле не подтвердили обсуждение новой зерновой сделки Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле не подтвердили обсуждение вопроса о возможном возобновлении зерновой сделки. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, никаких предпосылок для этого нет, поскольку не выполнены условия России. «В том виде, в котором зерновая сделка была оговорена, она не выполнена в отношении России. Поэтому никаких предпосылок для ее возобновления мы не видим», — заявил Песков. Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что представители России и ООН планируют обсудить меморандум об экспорте российского зерна и удобрений. Ранее глава турецкого МИД заявлял, что Россия, Турция, Украина и ООН обсуждают вопрос возобновления зерновой сделки. В Кремле не подтвердили обсуждение вопроса о возможном возобновлении зерновой сделки. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, никаких предпосылок для этого нет, поскольку не выполнены условия России. «В том виде, в котором зерновая сделка была оговорена, она не выполнена в отношении России. Поэтому никаких предпосылок для ее возобновления мы не видим», — заявил Песков. Постпред России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что представители России и ООН планируют обсудить меморандум об экспорте российского зерна и удобрений. Ранее глава турецкого МИД заявлял, что Россия, Турция, Украина и ООН обсуждают вопрос возобновления зерновой сделки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям