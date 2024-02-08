В Пермском крае из-за циклона «Ольга» ограничили движение по трассам

Движение грузовиков по трассам временно ограничили до наступления благоприятных погодных условий Фото: Илья Московец © URA.RU

В Пермском крае из-за циклона «Ольга», который принес в регион сильные снегопады, введены временные ограничения на проезд грузовиков. Движение ограничено на федеральных трассах М-7 «Волга» и Р-242 Пермь — Екатеринбург.

«На территории восьми муниципальных образований с 16.30 8 февраля введены ограничения движения. Речь об участках автодорог федерального значения для большегрузных автотранспортных средств. М-7 „Волга“, подъезд к Перми, участок 339+707 — 506+331 (протяженность 167 километров). Также ограничение движения на Р-242 Пермь — Екатеринбург, участок 009+154 — 160+387 (протяженность 151 километр). Автобусные рейсы на участках не отменены», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

В МЧС призывают водителей соблюдать скоростной режим и ПДД, избегать на дорогах резких маневров и торможений. При следовании в сторону участков дороги с ограниченным движением рекомендовано выбирать объездные пути. Ограничения на движение транспорта будут сняты с наступлением благоприятных погодных условий.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермский край пришел циклон «Ольга», принесший на территорию региона обильные снегопады. Днем 8 февраля из-за них было парализовано движение автомобильного транспорта на трассе Пермь — Екатеринбург под Кунгуром.