Минюст Украины хочет забрать активы гендиректора «России сегодня» Киселева

08 февраля 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Киселев ранее попал в санкционный список Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Минюст Украины подал иск об изъятии активов у генерального директора медиагруппы «России сегодня» Дмитрия Киселева. Такое сообщение опубликовано на сайте министерства. «Министерство юстиции Украины подало иск о применении к Киселеву Дмитрию Константиновичу санкции, предусмотренной пунктом 1-1 частью 1 статьи 4 закона Украины „О санкциях“», — сообщает украинский минюст на своем сайте. Отмечается, что речь идет о конфискации активов в пользу государства. При этом против Киселева уже действуют ограничения. «Россия сегодня» попала в санкционный список Украины еще в 2018 году. В марте 2022 года правительство Украины предложило бессрочно запретить СМИ, которые входят в группу.

Минюст Украины подал иск об изъятии активов у генерального директора медиагруппы «России сегодня» Дмитрия Киселева. Такое сообщение опубликовано на сайте министерства. «Министерство юстиции Украины подало иск о применении к Киселеву Дмитрию Константиновичу санкции, предусмотренной пунктом 1-1 частью 1 статьи 4 закона Украины „О санкциях“», — сообщает украинский минюст на своем сайте. Отмечается, что речь идет о конфискации активов в пользу государства. При этом против Киселева уже действуют ограничения. «Россия сегодня» попала в санкционный список Украины еще в 2018 году. В марте 2022 года правительство Украины предложило бессрочно запретить СМИ, которые входят в группу.