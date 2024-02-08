Минюст Украины хочет забрать активы гендиректора «России сегодня» Киселева

Минюст Украины подал иск об изъятии активов у генерального директора медиагруппы «России сегодня» Дмитрия Киселева. Такое сообщение опубликовано на сайте министерства.
«Министерство юстиции Украины подало иск о применении к Киселеву Дмитрию Константиновичу санкции, предусмотренной пунктом 1-1 частью 1 статьи 4 закона Украины „О санкциях“», — сообщает украинский минюст на своем сайте. Отмечается, что речь идет о конфискации активов в пользу государства. При этом против Киселева уже действуют ограничения.
«Россия сегодня» попала в санкционный список Украины еще в 2018 году. В марте 2022 года правительство Украины предложило бессрочно запретить СМИ, которые входят в группу.
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