Минюст Украины хочет забрать активы гендиректора «России сегодня» Киселева

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, кисилев дмитрий
Дмитрий Киселев ранее попал в санкционный список Украины Фото:

Минюст Украины подал иск об изъятии активов у генерального директора медиагруппы «России сегодня» Дмитрия Киселева. Такое сообщение опубликовано на сайте министерства.

«Министерство юстиции Украины подало иск о применении к Киселеву Дмитрию Константиновичу санкции, предусмотренной пунктом 1-1 частью 1 статьи 4 закона Украины „О санкциях“», — сообщает украинский минюст на своем сайте. Отмечается, что речь идет о конфискации активов в пользу государства. При этом против Киселева уже действуют ограничения.

«Россия сегодня» попала в санкционный список Украины еще в 2018 году. В марте 2022 года правительство Украины предложило бессрочно запретить СМИ, которые входят в группу.

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Минюст Украины подал иск об изъятии активов у генерального директора медиагруппы «России сегодня» Дмитрия Киселева. Такое сообщение опубликовано на сайте министерства. «Министерство юстиции Украины подало иск о применении к Киселеву Дмитрию Константиновичу санкции, предусмотренной пунктом 1-1 частью 1 статьи 4 закона Украины „О санкциях“», — сообщает украинский минюст на своем сайте. Отмечается, что речь идет о конфискации активов в пользу государства. При этом против Киселева уже действуют ограничения. «Россия сегодня» попала в санкционный список Украины еще в 2018 году. В марте 2022 года правительство Украины предложило бессрочно запретить СМИ, которые входят в группу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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