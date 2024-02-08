Мишустин выделил Челябинской области деньги за прием украинских беженцев

08 февраля 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Премьер-министр выделил региону более 10 млн рублей Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 февраля подписал распоряжение, согласно которому российские регионы получат средства, потраченные в 2023 году на прием беженцев из Украины. Челябинская область на эти цели из межбюджетного трансфера получит 10 млн 329 тысяч рублей. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовых актов. «Выделить в 2024 году МЧС России предоставления иных межбюджетных трансферов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территории РФ, вынужденно покинувшие жилые помещения. Размер иного межбюджетного трансфера для Челябинской области — 10329,2 (в тыс. рублей)», — говорится в опубликованном документе. Выделенные средства пойдут на возмещение региональных затрат в 2023 году. Эти расходы связаны с размещением и питанием украинских беженцев. В Челябинской области список мест для размещения беженцев с территории Донбасса в 2023 году расширили за счет вокзалов. Первоначально принимать планировалось только в здании вокзала Челябинска, но в апреле к нему добавили вокзалы Златоуста, Миасса и Магнитогорска.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 февраля подписал распоряжение, согласно которому российские регионы получат средства, потраченные в 2023 году на прием беженцев из Украины. Челябинская область на эти цели из межбюджетного трансфера получит 10 млн 329 тысяч рублей. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовых актов. «Выделить в 2024 году МЧС России предоставления иных межбюджетных трансферов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территории РФ, вынужденно покинувшие жилые помещения. Размер иного межбюджетного трансфера для Челябинской области — 10329,2 (в тыс. рублей)», — говорится в опубликованном документе. Выделенные средства пойдут на возмещение региональных затрат в 2023 году. Эти расходы связаны с размещением и питанием украинских беженцев. В Челябинской области список мест для размещения беженцев с территории Донбасса в 2023 году расширили за счет вокзалов. Первоначально принимать планировалось только в здании вокзала Челябинска, но в апреле к нему добавили вокзалы Златоуста, Миасса и Магнитогорска.