Мишустин выделил Челябинской области деньги за прием украинских беженцев

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Михаил Мишустин посетил презентацию проектов развития внутреннего туризма на курорте Манжерок. Горно-Алтайск , мишустин михаил, топ
Премьер-министр выделил региону более 10 млн рублей Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 февраля подписал распоряжение, согласно которому российские регионы получат средства, потраченные в 2023 году на прием беженцев из Украины. Челябинская область на эти цели из межбюджетного трансфера получит 10 млн 329 тысяч рублей. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовых актов.

«Выделить в 2024 году МЧС России предоставления иных межбюджетных трансферов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территории РФ, вынужденно покинувшие жилые помещения. Размер иного межбюджетного трансфера для Челябинской области — 10329,2 (в тыс. рублей)», — говорится в опубликованном документе.

Выделенные средства пойдут на возмещение региональных затрат в 2023 году. Эти расходы связаны с размещением и питанием украинских беженцев.

В Челябинской области список мест для размещения беженцев с территории Донбасса в 2023 году расширили за счет вокзалов. Первоначально принимать планировалось только в здании вокзала Челябинска, но в апреле к нему добавили вокзалы Златоуста, Миасса и Магнитогорска.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 8 февраля подписал распоряжение, согласно которому российские регионы получат средства, потраченные в 2023 году на прием беженцев из Украины. Челябинская область на эти цели из межбюджетного трансфера получит 10 млн 329 тысяч рублей. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале правовых актов. «Выделить в 2024 году МЧС России предоставления иных межбюджетных трансферов бюджетам субъектов РФ, обеспечивающих прием граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территории РФ, вынужденно покинувшие жилые помещения. Размер иного межбюджетного трансфера для Челябинской области — 10329,2 (в тыс. рублей)», — говорится в опубликованном документе. Выделенные средства пойдут на возмещение региональных затрат в 2023 году. Эти расходы связаны с размещением и питанием украинских беженцев. В Челябинской области список мест для размещения беженцев с территории Донбасса в 2023 году расширили за счет вокзалов. Первоначально принимать планировалось только в здании вокзала Челябинска, но в апреле к нему добавили вокзалы Златоуста, Миасса и Магнитогорска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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