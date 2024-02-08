Вернувшийся из плена многодетный челябинец служил в батальоне «Ахмат»

В Карталинский район в результате обмена военнопленными с Украиной возвращается боец батальона «Ахмат» Дмитрий Антисов. Дома его ждут супруга и четверо детей, сообщил URA.RU глава района Анатолий Вдовин.
«Мне вчера позвонила супруга Дмитрия и сообщила, что муж уже находится на российской территории. Мы очень рады и с нетерпением ждем его возвращения. Ему и семье окажем всю необходимую помощь», — рассказал URA.RU Вдовин.
Глава района уточнил, что Дмитрий пропал больше года назад. С его семьей районные власти держали постоянную связь, оказывали помощь, в работу включился депутат Госдумы Виталий Бахметьев. Вдовин добавил, что семья бойца переехала в Карталинский район не так давно. Ранее Дмитрий проходил службу в различных подразделениях, а в последнее время работал на железной дороге.
«У воина, который до СВО прошел Чечню, четверо детей. Старшая замужем, остальные школьники. На Украину ушел добровольцем, записавшись в спецподразделение „Ахмат“ осенью 2022 года», — сообщает telegram-канал «Картновости».
Ранее уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко рассказала, что боец из Карталинского района вернется домой в результате обмена пленными. Его возвращения ждали больше года.
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