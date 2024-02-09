В Екатеринбурге продают усадьбу со SPA и зоной для барбекю за 137 миллионов. Фото

09 февраля 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

На территории домовладения также есть водоем с живыми рыбами (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вблизи Среднеуральского водохранилища продают усадьбу с комплексом SPA и зоной BBQ (барбекю) за 137 миллионов рублей. Шикарное домовладение расположено в получасе езды от центра Екатеринбурга, следует из объявления на сайте элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры». «К продаже предлагается элитное домовладение, расположенное в экологически чистом пригороде Екатеринбурга, вблизи Среднеуральского водохранилища и соснового леса, всего в 30 минутах езды от центра города. Идеальное место для комфортной, счастливой и беззаботной загородной жизни большой семьи», — говорится в объявлении. На участке 27,3 сотки расположено два просторных дома, построенных, по словам продавца, из самых дорогих и качественных зарубежных материалов. На территории домовладения есть плодоносящие кустарники Фото: агенство элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры» Площадь основного дома 316 квадратных метров. В нем есть три спальни с санузлами, кинозал, зимний сад, сауна и помещение-холодильник (для хранения овощей и консервации). А также в доме находится комната отдыха с барбекю (с промышленной приточно-вытяжной вентиляцией и подогревом воздуха). В доме установлены теплые водяные полы и автоматическая вентиляция с фильтрацией и увлажнением воздуха. Все помещения оснащены системой кондиционирования. Гостевой дом имеет площадь 366 квадратных метров. В нем размещаются две спальни, просторная кухня-гостиная с камином. Также в доме есть котельная и спа-зона с 11-метровым бассейном и душем Шарко, джакузи и хаммамом. Еще в зоне для релакса есть детский бассейн и гриб-водопад. На участке выполнен ландшафтный дизайн: растет множество хвойных и лиственных деревьев, есть плодоносящие кустарники и водоем с водопадом, в котором водятся осетр и карп. Также есть вольер для крупной собаки и большая беседка с барбекю, тандыром и вытяжкой. Скважина пробурена на глубину 123 метра, поэтому будущие владельцы смогут пить чистейшую артезианскую воду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вблизи Среднеуральского водохранилища продают усадьбу с комплексом SPA и зоной BBQ (барбекю) за 137 миллионов рублей. Шикарное домовладение расположено в получасе езды от центра Екатеринбурга, следует из объявления на сайте элитной недвижимости «Кулиговская и партнеры». «К продаже предлагается элитное домовладение, расположенное в экологически чистом пригороде Екатеринбурга, вблизи Среднеуральского водохранилища и соснового леса, всего в 30 минутах езды от центра города. Идеальное место для комфортной, счастливой и беззаботной загородной жизни большой семьи», — говорится в объявлении. На участке 27,3 сотки расположено два просторных дома, построенных, по словам продавца, из самых дорогих и качественных зарубежных материалов. Площадь основного дома 316 квадратных метров. В нем есть три спальни с санузлами, кинозал, зимний сад, сауна и помещение-холодильник (для хранения овощей и консервации). А также в доме находится комната отдыха с барбекю (с промышленной приточно-вытяжной вентиляцией и подогревом воздуха). В доме установлены теплые водяные полы и автоматическая вентиляция с фильтрацией и увлажнением воздуха. Все помещения оснащены системой кондиционирования. Гостевой дом имеет площадь 366 квадратных метров. В нем размещаются две спальни, просторная кухня-гостиная с камином. Также в доме есть котельная и спа-зона с 11-метровым бассейном и душем Шарко, джакузи и хаммамом. Еще в зоне для релакса есть детский бассейн и гриб-водопад. На участке выполнен ландшафтный дизайн: растет множество хвойных и лиственных деревьев, есть плодоносящие кустарники и водоем с водопадом, в котором водятся осетр и карп. Также есть вольер для крупной собаки и большая беседка с барбекю, тандыром и вытяжкой. Скважина пробурена на глубину 123 метра, поэтому будущие владельцы смогут пить чистейшую артезианскую воду.