В Челябинской области резко сократилось число разводов

Гехт: челябинцы за последние три года стали реже разводиться

12 февраля 2024 в 17:39 Размер текста - 17 +

В регионе в 2023 году зафиксировано на 1 тысячу 305 меньше разводов, чем в 2021 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в 2021 зафиксировано 18 тысяч 668 разводов, в 2023 году количество сократилось до 17 тысяч 63. О статистике браков и разводов в регионе за последние три года сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. «Прослеживаем эту тенденцию с 2021 года. Все хорошо помним, как после ковидной пандемии по всей России стало расти число бракоразводных процессов, а потом маятник качнулся в обратную сторону: 2021 год — 18 368 разводов, 2022 год — 17 545 разводов, 2023 год — 17 063 разводов», — рассказала Гехт в своем telegram-канале. Как отметила Гехт, с браками ситуация пока неоднородная. За последние три года чаще всего женились на Южном Урале в 2022 году — 25 221 раз. В 2023 году зарегистрировали 23 231 брак, тогда как в 2021 году их было 21 997. По ее словам, современное поколение более взвешенно подходит к вопросу семьи и брака. Сначала парни и девушки стараются устроить свою жизнь, а именно получить образование, хорошую работу, посмотреть мир, пожить «гражданским браком». И только потом решаются на официальное оформление своего союза и рождение детей. Первый заместитель губернатора подчеркнула, на данный момент меняется не только отношение к браку, но и способы найти свою вторую половинку. Когда-то давно в этом помогали свахи, затем пары знакомились через газеты и соцсети. Совсем недавно СМИ облетела история одного московского студента, который нашел себе невесту с помощью искусственного интеллекта. Умная система отбирала наиболее подходящих кандидаток на сайтах знакомств и общалась с ними от имени жениха. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в 2021 зафиксировано 18 тысяч 668 разводов, в 2023 году количество сократилось до 17 тысяч 63. О статистике браков и разводов в регионе за последние три года сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. «Прослеживаем эту тенденцию с 2021 года. Все хорошо помним, как после ковидной пандемии по всей России стало расти число бракоразводных процессов, а потом маятник качнулся в обратную сторону: 2021 год — 18 368 разводов, 2022 год — 17 545 разводов, 2023 год — 17 063 разводов», — рассказала Гехт в своем telegram-канале. Как отметила Гехт, с браками ситуация пока неоднородная. За последние три года чаще всего женились на Южном Урале в 2022 году — 25 221 раз. В 2023 году зарегистрировали 23 231 брак, тогда как в 2021 году их было 21 997. По ее словам, современное поколение более взвешенно подходит к вопросу семьи и брака. Сначала парни и девушки стараются устроить свою жизнь, а именно получить образование, хорошую работу, посмотреть мир, пожить «гражданским браком». И только потом решаются на официальное оформление своего союза и рождение детей. Первый заместитель губернатора подчеркнула, на данный момент меняется не только отношение к браку, но и способы найти свою вторую половинку. Когда-то давно в этом помогали свахи, затем пары знакомились через газеты и соцсети. Совсем недавно СМИ облетела история одного московского студента, который нашел себе невесту с помощью искусственного интеллекта. Умная система отбирала наиболее подходящих кандидаток на сайтах знакомств и общалась с ними от имени жениха.