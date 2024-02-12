В Пермском крае синоптики удивились мощному ночному снегопаду

13 февраля 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Дорожникам придется потрудиться, чтобы убрать весь снег Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Снегопад, который обрушился на Пермский край в ночь на 13 февраля, оказался неожиданным для метеорологов. Специалисты ГИС Центра ПГНИУ рассчитывали, что количество осадков будет в два раза меньше. «В Пермском крае ночью прошел сильный снегопад, количество осадков оказалось в полтора-два раза больше, чем ожидалось. По данным на 8 утра в Чермозе выпало 12 мм (сразу треть месячной нормы), в Кочево 10 мм, в Губахе, Чердыни, Кудымкаре и Косе по 9 мм, в Березниках, Бисере и Гайнах по 6 мм, в Оханске и Перми по 5 мм», — сообщает ГИС Центр в своем telegram-канале. Синоптики отмечают, высокую интенсивность осадков — в Перми 5 мм выпало всего за три часа, а снегопад продолжается. «Высота снежного покрова повсеместно достигла новых максимумов сезона, в том числе в Кудымкаре составляет уже 88 см, что близко к максимуму прошлого года (93 см утром 10 марта). В Перми пока отмечено 67 см, что на 3 см ниже прошлогоднего сезонного максимума (70 см утром 9 марта 2023 г.)», — обращают внимание метеорологи. Между тем уже вечером начнет ощущаться сильное похолодание. Ветер подует с севера, а температура воздуха понизится в Перми до -13…-15 градусов. Утром 14 февраля в городе ожидается -20…-22.

Снегопад, который обрушился на Пермский край в ночь на 13 февраля, оказался неожиданным для метеорологов. Специалисты ГИС Центра ПГНИУ рассчитывали, что количество осадков будет в два раза меньше. «В Пермском крае ночью прошел сильный снегопад, количество осадков оказалось в полтора-два раза больше, чем ожидалось. По данным на 8 утра в Чермозе выпало 12 мм (сразу треть месячной нормы), в Кочево 10 мм, в Губахе, Чердыни, Кудымкаре и Косе по 9 мм, в Березниках, Бисере и Гайнах по 6 мм, в Оханске и Перми по 5 мм», — сообщает ГИС Центр в своем telegram-канале. Синоптики отмечают, высокую интенсивность осадков — в Перми 5 мм выпало всего за три часа, а снегопад продолжается. «Высота снежного покрова повсеместно достигла новых максимумов сезона, в том числе в Кудымкаре составляет уже 88 см, что близко к максимуму прошлого года (93 см утром 10 марта). В Перми пока отмечено 67 см, что на 3 см ниже прошлогоднего сезонного максимума (70 см утром 9 марта 2023 г.)», — обращают внимание метеорологи. Между тем уже вечером начнет ощущаться сильное похолодание. Ветер подует с севера, а температура воздуха понизится в Перми до -13…-15 градусов. Утром 14 февраля в городе ожидается -20…-22.