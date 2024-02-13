Бастрыкину доложат о проверке загрязнения озера Смолино в Челябинске

13 февраля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Граждане сообщают о сбросах в озеро канализационных стоков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению о загрязнении озера Смолино в Челябинске. Об этом 13 февраля сообщили в информцентре СК России. «В комментариях в аккаунте информцентра СК России в соцсетях граждане пишут, что в челябинское озеро Смолино несколько лет сбрасывают канализационные стоки. Вуправлении СК России по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано», — сообщили в информцентре ведомства. По сообщениям граждан, после сброса канализационных стоков в озеро вблизи водоема ощущается едкий неприятный запах, на поверхности водоема образуются испарения. Обращения местных жителей в различные инстанции остались безрезультатными. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального СУ СК России представить доклад о результатах процессуальной проверки и причинах, по которым было отказано в возбуждении уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению о загрязнении озера Смолино в Челябинске. Об этом 13 февраля сообщили в информцентре СК России. «В комментариях в аккаунте информцентра СК России в соцсетях граждане пишут, что в челябинское озеро Смолино несколько лет сбрасывают канализационные стоки. Вуправлении СК России по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано», — сообщили в информцентре ведомства. По сообщениям граждан, после сброса канализационных стоков в озеро вблизи водоема ощущается едкий неприятный запах, на поверхности водоема образуются испарения. Обращения местных жителей в различные инстанции остались безрезультатными. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального СУ СК России представить доклад о результатах процессуальной проверки и причинах, по которым было отказано в возбуждении уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.