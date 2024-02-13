Бастрыкину доложат о проверке загрязнения озера Смолино в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстановка на городском пляже «Восход» (путинский), на озере Смолино, во время эпидемии коронавируса. Челябинск, запрет, берег, жара, озеро, купаться запрещено, лето, аншлаг, табличка, пляж, отдых, озеро смолино, купание
Граждане сообщают о сбросах в озеро канализационных стоков Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению о загрязнении озера Смолино в Челябинске. Об этом 13 февраля сообщили в информцентре СК России.

«В комментариях в аккаунте информцентра СК России в соцсетях граждане пишут, что в челябинское озеро Смолино несколько лет сбрасывают канализационные стоки. Вуправлении СК России по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано», — сообщили в информцентре ведомства.

По сообщениям граждан, после сброса канализационных стоков в озеро вблизи водоема ощущается едкий неприятный запах, на поверхности водоема образуются испарения. Обращения местных жителей в различные инстанции остались безрезультатными.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального СУ СК России представить доклад о результатах процессуальной проверки и причинах, по которым было отказано в возбуждении уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по сообщению о загрязнении озера Смолино в Челябинске. Об этом 13 февраля сообщили в информцентре СК России. «В комментариях в аккаунте информцентра СК России в соцсетях граждане пишут, что в челябинское озеро Смолино несколько лет сбрасывают канализационные стоки. Вуправлении СК России по Челябинской области проведена процессуальная проверка, по ее итогам в возбуждении уголовного дела отказано», — сообщили в информцентре ведомства. По сообщениям граждан, после сброса канализационных стоков в озеро вблизи водоема ощущается едкий неприятный запах, на поверхности водоема образуются испарения. Обращения местных жителей в различные инстанции остались безрезультатными. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству регионального СУ СК России представить доклад о результатах процессуальной проверки и причинах, по которым было отказано в возбуждении уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...