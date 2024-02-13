В Польше предупредили Украину о последствиях за отсутствие успехов на фронте

Кандидат военных наук Ягнежа: без успехов на фронте Украина не получит помощи

13 февраля 2024 в 21:05 Размер текста - 17 +

По словам Ягнежа, если бы у других армий была был потенциал, как у Украины, то они тоже не справились бы в боевых действиях с РФ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет получить военную помощь от США, если не добьется успехов в конфликте с Россией. Возможное отсутствие американской поддержки может ожидать страну в тот момент, когда на пост главы Штатов взойдет экс-президент США Дональд Трамп, и Киев к этому времени ничего не добьется. Об этом сообщает кандидат военных наук, автор книг «Польша в вихре угроз» и «Беседы с мастером Сунь Цзы о войне 1939 года» Артур Ягнежа. «Однако если Украина не добьется впечатляющих успехов в этом году, [спецоперация] завершится на рубеже 2024/2025 годов, поскольку украинская сторона не сможет продолжать операции с такой интенсивностью. <…> Чего нам ожидать? Ну, конечно, не увеличения помощи Украине, а ее ограничения или обнуления», — передает Оборонный портал слова Ягнежа. Кроме того, он отметил, что при отсутствии впечатляющих успехов на фронте страна не сможет выиграть в конфликте. Также кандидат военных наук напомнил, что украинское контрнаступление на Запорожье провалилось. По его словам, если бы у других армий был такой же потенциал, как у Киева, то они тоже не справились бы с борьбой против России. Ранее депутат комитета обороны бундестага Герольд Оттен заявил, что в стране опасаются победы Трампа на выборах президента в США. В таком случае американская военная помощь Украине снизится и Германии придется взять на себя больше расходов. При этом в ФРГ уже ощущается усталость от киевского конфликта. По словам Оттена, страна и так платит Украине больше, чем должна была. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина не сможет получить военную помощь от США, если не добьется успехов в конфликте с Россией. Возможное отсутствие американской поддержки может ожидать страну в тот момент, когда на пост главы Штатов взойдет экс-президент США Дональд Трамп, и Киев к этому времени ничего не добьется. Об этом сообщает кандидат военных наук, автор книг «Польша в вихре угроз» и «Беседы с мастером Сунь Цзы о войне 1939 года» Артур Ягнежа. «Однако если Украина не добьется впечатляющих успехов в этом году, [спецоперация] завершится на рубеже 2024/2025 годов, поскольку украинская сторона не сможет продолжать операции с такой интенсивностью. <…> Чего нам ожидать? Ну, конечно, не увеличения помощи Украине, а ее ограничения или обнуления», — передает Оборонный портал слова Ягнежа. Кроме того, он отметил, что при отсутствии впечатляющих успехов на фронте страна не сможет выиграть в конфликте. Также кандидат военных наук напомнил, что украинское контрнаступление на Запорожье провалилось. По его словам, если бы у других армий был такой же потенциал, как у Киева, то они тоже не справились бы с борьбой против России. Ранее депутат комитета обороны бундестага Герольд Оттен заявил, что в стране опасаются победы Трампа на выборах президента в США. В таком случае американская военная помощь Украине снизится и Германии придется взять на себя больше расходов. При этом в ФРГ уже ощущается усталость от киевского конфликта. По словам Оттена, страна и так платит Украине больше, чем должна была.