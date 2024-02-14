Одна из последних пермских компаний миллиардера Рыболовлева закрывает бизнес

15 февраля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Лицензию компании миллиардера Рыболовлева аннулировал Банк России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банк России аннулировал лицензию пермского ООО УК «Кастом Кэпитал», которое принадлежит бывшему владельцу «Уралкалия» миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Эта компания также вышла из состава членов Национальной Ассоциации участников фондового рынка. «ООО «Управляющая компания «Кастом Кэпитал» настоящим сообщает, что согласно приказу Банка России от 26.01.2024 принято решение об аннулировании лицензии. Лицензия была выдана на осуществление деятельности по управлению управлению инвестфондами, паевыми инвестфондами и негосударственными пенсионными фондами», — сообщается на сайте компании. Уточняется, что лицензия аннулирована по заявлению общества. Компания была приобретена Дмитрием Рыболовлевым семь лет назад. Она специализировалась на доверительном управлении имуществом закрытых паевых инвестиционных фондов. По данным источников «Коммерсант-Пермь», учредители «Кастом Кэпитал» давно решили закрыть бизнес. Но прежде необходимо было распродать имущество ПИФов, среди которого были участки на берегу Черного моря в Краснодарском крае. Ранее миллиардер Дмитрий Рыболовлев распродал свою недвижимость в Перми и закрыл бизнес в ЗАО «Инвестиционная компания «Финансовый дом». В 2023 году также было ликвидировано принадлежащее бизнесмену АО «Каменный пояс», а его ЗАО «Пермгеологодобыча» в 2020 году отказалось от лицензии и прекратило в Пермском крае добычу алмазов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Банк России аннулировал лицензию пермского ООО УК «Кастом Кэпитал», которое принадлежит бывшему владельцу «Уралкалия» миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Эта компания также вышла из состава членов Национальной Ассоциации участников фондового рынка. «ООО «Управляющая компания «Кастом Кэпитал» настоящим сообщает, что согласно приказу Банка России от 26.01.2024 принято решение об аннулировании лицензии. Лицензия была выдана на осуществление деятельности по управлению управлению инвестфондами, паевыми инвестфондами и негосударственными пенсионными фондами», — сообщается на сайте компании. Уточняется, что лицензия аннулирована по заявлению общества. Компания была приобретена Дмитрием Рыболовлевым семь лет назад. Она специализировалась на доверительном управлении имуществом закрытых паевых инвестиционных фондов. По данным источников «Коммерсант-Пермь», учредители «Кастом Кэпитал» давно решили закрыть бизнес. Но прежде необходимо было распродать имущество ПИФов, среди которого были участки на берегу Черного моря в Краснодарском крае. Ранее миллиардер Дмитрий Рыболовлев распродал свою недвижимость в Перми и закрыл бизнес в ЗАО «Инвестиционная компания «Финансовый дом». В 2023 году также было ликвидировано принадлежащее бизнесмену АО «Каменный пояс», а его ЗАО «Пермгеологодобыча» в 2020 году отказалось от лицензии и прекратило в Пермском крае добычу алмазов.