В день падения челябинского метеорита, которое произошло 11 лет назад, «Столото» поздравило местных лотерейных миллионеров. О том, что многомиллионный выигрыш за это время получили пять жителей Челябинска, сообщили в пресс-службе лотереи.
«Ровно 11 лет назад в Челябинске упал метеорит. К счастью, лотерейные выигрыши прилетают куда чаще — посмотрите, сколько везунчиков!» — сообщили в «Столото».
Минимальный выигрыш среди миллионеров забрала Елена Светличная — 3 505 112 рублей. Следующие в рейтинге — Ирина Белова с выигрышем в 5 558 120 рублей и Павел Шеметов (20 046460 рублей). Самую крупную победу забрала Антонина Михайлова — 25 345 917 рублей.
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