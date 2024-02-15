«Столото» в день падения метеорита поздравило лотерейных миллионеров Челябинска. Фото

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Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск
В Челябинске самый большой выигрыш составил 25,3 млн рублей Фото:

В день падения челябинского метеорита, которое произошло 11 лет назад, «Столото» поздравило местных лотерейных миллионеров. О том, что многомиллионный выигрыш за это время получили пять жителей Челябинска, сообщили в пресс-службе лотереи.

«Ровно 11 лет назад в Челябинске упал метеорит. К счастью, лотерейные выигрыши прилетают куда чаще — посмотрите, сколько везунчиков!» — сообщили в «Столото».

Минимальный выигрыш среди миллионеров забрала Елена Светличная — 3 505 112 рублей. Следующие в рейтинге — Ирина Белова с выигрышем в 5 558 120 рублей и Павел Шеметов (20 046460 рублей). Самую крупную победу забрала Антонина Михайлова — 25 345 917 рублей.

«Столото» напомнило о челябинцах, выигравших многомиллионные суммы
«Столото» напомнило о челябинцах, выигравших многомиллионные суммы
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В день падения челябинского метеорита, которое произошло 11 лет назад, «Столото» поздравило местных лотерейных миллионеров. О том, что многомиллионный выигрыш за это время получили пять жителей Челябинска, сообщили в пресс-службе лотереи. «Ровно 11 лет назад в Челябинске упал метеорит. К счастью, лотерейные выигрыши прилетают куда чаще — посмотрите, сколько везунчиков!» — сообщили в «Столото». Минимальный выигрыш среди миллионеров забрала Елена Светличная — 3 505 112 рублей. Следующие в рейтинге — Ирина Белова с выигрышем в 5 558 120 рублей и Павел Шеметов (20 046460 рублей). Самую крупную победу забрала Антонина Михайлова — 25 345 917 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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