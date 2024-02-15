Происшествия В Екатеринбурге без вести пропал мужчина на иномарке. Фото 16 февраля 2024 в 04:58 Размер текста - 17 + Пропавший мужчина передвигался на темно-синем Hyundai Solaris (архивное фото) Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Екатеринбурге 15 февраля пропал 55-летний Абдулманап Шамшиев. Известно, что он передвигался на темно-синем Hyundai Solaris. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал 55-летний Абдулманап Шамшиев. С 15 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе. Передвигался на машине Hyundai Solaris темно-синего цвета», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы мужчины: рост 162 сантиметра, плотного телосложения, черные волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку, штаны и шапку. Если вы видели Абдулманапа или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Дарьи — 8 (982) 642-78-30. Ориентировка на пропавшего мужчину Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/lizaalertekb?z=photo-67871781_457244061%2Falbum-67871781_276741668%2Frev В Екатеринбурге 15 февраля пропал 55-летний Абдулманап Шамшиев. Известно, что он передвигался на темно-синем Hyundai Solaris. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал 55-летний Абдулманап Шамшиев. С 15 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе. Передвигался на машине Hyundai Solaris темно-синего цвета», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы мужчины: рост 162 сантиметра, плотного телосложения, черные волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку, штаны и шапку. Если вы видели Абдулманапа или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Дарьи — 8 (982) 642-78-30. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям