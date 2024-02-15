15 февраля 2024

В Екатеринбурге без вести пропал мужчина на иномарке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский Международный Автосалон (ММАС-2016). Москва, hyundai
Пропавший мужчина передвигался на темно-синем Hyundai Solaris (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 15 февраля пропал 55-летний Абдулманап Шамшиев. Известно, что он передвигался на темно-синем Hyundai Solaris. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал 55-летний Абдулманап Шамшиев. С 15 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе. Передвигался на машине Hyundai Solaris темно-синего цвета», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

Особые приметы мужчины: рост 162 сантиметра, плотного телосложения, черные волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку, штаны и шапку.

Если вы видели Абдулманапа или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Дарьи — 8 (982) 642-78-30.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Екатеринбурге 15 февраля пропал 55-летний Абдулманап Шамшиев. Известно, что он передвигался на темно-синем Hyundai Solaris. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал 55-летний Абдулманап Шамшиев. С 15 февраля 2024 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе. Передвигался на машине Hyundai Solaris темно-синего цвета», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Особые приметы мужчины: рост 162 сантиметра, плотного телосложения, черные волосы и карие глаза. Был одет в черную куртку, штаны и шапку. Если вы видели Абдулманапа или знаете, где он находится, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфорга Дарьи — 8 (982) 642-78-30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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