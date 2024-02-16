После смерти Навального* силовики усилили контроль на улицах Челябинска

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Путин в Челябинске
Власти Челябинска усилили координацию с силовиками Фото:
новость из сюжета
Навальный скончался в колонии

После известия о смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) 16 февраля силовики усилили контроль за порядком на улицах Челябинска. Об этом URA.RU рассказал представитель правительства Челябинской области.

«Усилили контроль на улицах. Плотно работаем и координируемся с силовиками. Всех глав предупредили, чтобы были начеку и не допустили беспорядков», — пояснил он.

Навальный умер в колонии 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено о произошедшем.

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После известия о смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) 16 февраля силовики усилили контроль за порядком на улицах Челябинска. Об этом URA.RU рассказал представитель правительства Челябинской области. «Усилили контроль на улицах. Плотно работаем и координируемся с силовиками. Всех глав предупредили, чтобы были начеку и не допустили беспорядков», — пояснил он. Навальный умер в колонии 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено о произошедшем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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