После смерти Навального* силовики усилили контроль на улицах Челябинска

Власти Челябинска усилили координацию с силовиками
новость из сюжетаНавальный скончался в колонии
После известия о смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) 16 февраля силовики усилили контроль за порядком на улицах Челябинска. Об этом URA.RU рассказал представитель правительства Челябинской области.
«Усилили контроль на улицах. Плотно работаем и координируемся с силовиками. Всех глав предупредили, чтобы были начеку и не допустили беспорядков», — пояснил он.
Навальный умер в колонии 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено о произошедшем.
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