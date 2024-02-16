После смерти Навального* силовики усилили контроль на улицах Челябинска

16 февраля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Власти Челябинска усилили координацию с силовиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Навальный скончался в колонии После известия о смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) 16 февраля силовики усилили контроль за порядком на улицах Челябинска. Об этом URA.RU рассказал представитель правительства Челябинской области. «Усилили контроль на улицах. Плотно работаем и координируемся с силовиками. Всех глав предупредили, чтобы были начеку и не допустили беспорядков», — пояснил он. Навальный умер в колонии 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено о произошедшем.

После известия о смерти Алексея Навального* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) 16 февраля силовики усилили контроль за порядком на улицах Челябинска. Об этом URA.RU рассказал представитель правительства Челябинской области. «Усилили контроль на улицах. Плотно работаем и координируемся с силовиками. Всех глав предупредили, чтобы были начеку и не допустили беспорядков», — пояснил он. Навальный умер в колонии 16 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложено о произошедшем.