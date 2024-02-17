Путин поздравил «Газпром» с днем рождения

Владимир Путин заявил, что «Газпром» будет твердо осуществлять все стратегические планы развития
Президент РФ Владимир Путин поздравил руководство, ветеранов и сотрудников «Газпрома» с 31-летием компании. По его словам, у концерна высокие показатели. URA.RU приводит главые заявления российского лидера.
- «Газпром» действует на долгосрочной основе, учитывая стратегические перспективы и национальные интересы;
- «Газпром» будет твердо осуществлять все стратегические планы развития;
- «Газпром» подтверждает свою роль в качестве одного из ведущих мировых лидеров в отрасли и активно развивает перспективные рынки;
- Открытие «Газпрома» способствовало сохранению единства отечественной газопромышленной отрасли, и РФ повторно убедилась в обоснованности этого решения.
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