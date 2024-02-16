Свердловский депутат резко ответил Михалкову на критику

Депутат Вегнер назвал слова Михалкова о своем отъезде из страны враньем

17 февраля 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Вячеслав Вегнер заявил, что из страны он не бежал, а поездка в Азербайджан была исключительно рабочей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер заявил, что «не сторонник психопатических личностей», комментируя слова режиссера Никиты Михалкова о том, что может быть причастен к схеме фиктивного оформления мигрантов в Екатеринбурге. Комментарий он дал корреспонденту URA.RU. Как ранее сообщало агентство, в начале февраля депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков в своем telegram-канале, комментируя новость о задержании людей, помогавшим выходцам из ближнего зарубежья с документами, заявил, что «миграционная лавина, легально или нелегально, потихоньку нас захлестывает». Вегнер в комментариях к его посту написал: «Плохо кончит товарищ. Жаль. Поддался на общую истерию против трудовых ребят». И дал понять, что поднимать «болезненный» национальный вопрос не стоит. «Это [слова Вегнера] что значит? А не есть ли это возможность предположить, что господин Вегнер сам принимает участие в этой схеме [с фиктивной регистрацией мигрантов], раз он так откровенно предупреждает, чем это может кончиться для его коллеги? Сразу после этого приходит новость, что господин Вегнер покинул страну, бежал. Как говорят, в Азербайджан. Что, в принципе, может косвенно подтверждать, что он действительно принимал участие в этой схеме. Ну разве не напрашивается такой довод?» — сказал Михалков в эфире своей программы «БесогонТВ». «Мне присылали этот комментарий. Я, честно говоря, прочитал часть, но, если человек единожды соврал, зачем я дальше буду читать? Если он пишет, что я сбежал в Азербайджан… Ну зачем мне читать или смотреть такого человека? Неинтересно просто. Если бы он [Михалков] хотел разобраться в сути, то он бы позвонил. Честно говоря, я не сторонник психопатических личностей», — сказал Вегнер. «Публикации о том, что в стране во всем виноваты трудовые мигранты — это совершенно не соответствует действительности… Я говорю, вы прекратите шельмовать этих людей», — добавил политик. Также он отметил, что конфликта с Жуковым у него нет. «Я думаю, что там неправильно трактуют то, что я сказал. Наверное, было бы правильнее сказать не „плохо кончишь, товарищ“, а „плохо закончится, товарищ“», — заключил Вегнер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер заявил, что «не сторонник психопатических личностей», комментируя слова режиссера Никиты Михалкова о том, что может быть причастен к схеме фиктивного оформления мигрантов в Екатеринбурге. Комментарий он дал корреспонденту URA.RU. Как ранее сообщало агентство, в начале февраля депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков в своем telegram-канале, комментируя новость о задержании людей, помогавшим выходцам из ближнего зарубежья с документами, заявил, что «миграционная лавина, легально или нелегально, потихоньку нас захлестывает». Вегнер в комментариях к его посту написал: «Плохо кончит товарищ. Жаль. Поддался на общую истерию против трудовых ребят». И дал понять, что поднимать «болезненный» национальный вопрос не стоит. «Это [слова Вегнера] что значит? А не есть ли это возможность предположить, что господин Вегнер сам принимает участие в этой схеме [с фиктивной регистрацией мигрантов], раз он так откровенно предупреждает, чем это может кончиться для его коллеги? Сразу после этого приходит новость, что господин Вегнер покинул страну, бежал. Как говорят, в Азербайджан. Что, в принципе, может косвенно подтверждать, что он действительно принимал участие в этой схеме. Ну разве не напрашивается такой довод?» — сказал Михалков в эфире своей программы «БесогонТВ». «Мне присылали этот комментарий. Я, честно говоря, прочитал часть, но, если человек единожды соврал, зачем я дальше буду читать? Если он пишет, что я сбежал в Азербайджан… Ну зачем мне читать или смотреть такого человека? Неинтересно просто. Если бы он [Михалков] хотел разобраться в сути, то он бы позвонил. Честно говоря, я не сторонник психопатических личностей», — сказал Вегнер. «Публикации о том, что в стране во всем виноваты трудовые мигранты — это совершенно не соответствует действительности… Я говорю, вы прекратите шельмовать этих людей», — добавил политик. Также он отметил, что конфликта с Жуковым у него нет. «Я думаю, что там неправильно трактуют то, что я сказал. Наверное, было бы правильнее сказать не „плохо кончишь, товарищ“, а „плохо закончится, товарищ“», — заключил Вегнер.