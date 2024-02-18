Путин ответил, почему Россия долго терпела перед началом спецоперации

Путин: обман с Минскими соглашениями стал толчком к началу СВО на Украине

18 февраля 2024 в 15:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подчеркнул, что Россия надеялась на исполнение Минских соглашений, которые предусматривали прекращение конфликта в Донбассе с 2014 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин рассказал, почему спецоперация была начата только в 2022 году, а не раньше. По его словам, Москва до последнего надеялся на порядочность стран Запада, которые будут соблюдать Минские соглашения с целью прекращения конфликта в Донбассе, начатого в 2014 году. «Мы рассчитывали на порядочность наших партнеров, рассчитывали, что договоренности, которые были достигнуты в том же Минске, эти минские соглашения (документ был принят в 2014 году и предусматривал прекращение огня на Донбассе — прим. URA.RU). Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда <…> выяснилось, что Запад собирался выполнять этих соглашений», — рассказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Часть интервью опубликована в telegram-канале последнего. Путин также добавил, что еще когда только соглашения были приняты, он думал, как уговорить мирное население Донбасса согласиться их принять. Однако, когда выяснилось, что минские соглашения соблюдаться не будут, сами жители ЛДНР обратились к президенту РФ с просьбой о помощи. Это и стало толчком к старту спецоперации на Украине. Российский глава также в очередной раз добавил, что Россия все еще рассчитывает на мирные переговоры, а также напомнил, что если бы не Запад, конфликт мог завершиться еще полтора года назад. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G20 в Индонезии открыто отверг Минские соглашения с Россией. До этого бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель также давала понять, что соглашения были обманом изначально. Минские соглашения были приняты в 2014 году и предусматривали прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей. Россия выступала гарантом безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин рассказал, почему спецоперация была начата только в 2022 году, а не раньше. По его словам, Москва до последнего надеялся на порядочность стран Запада, которые будут соблюдать Минские соглашения с целью прекращения конфликта в Донбассе, начатого в 2014 году. «Мы рассчитывали на порядочность наших партнеров, рассчитывали, что договоренности, которые были достигнуты в том же Минске, эти минские соглашения (документ был принят в 2014 году и предусматривал прекращение огня на Донбассе — прим. URA.RU). Мы же только позднее узнали истинное положение дел, когда <…> выяснилось, что Запад собирался выполнять этих соглашений», — рассказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Часть интервью опубликована в telegram-канале последнего. Путин также добавил, что еще когда только соглашения были приняты, он думал, как уговорить мирное население Донбасса согласиться их принять. Однако, когда выяснилось, что минские соглашения соблюдаться не будут, сами жители ЛДНР обратились к президенту РФ с просьбой о помощи. Это и стало толчком к старту спецоперации на Украине. Российский глава также в очередной раз добавил, что Россия все еще рассчитывает на мирные переговоры, а также напомнил, что если бы не Запад, конфликт мог завершиться еще полтора года назад. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G20 в Индонезии открыто отверг Минские соглашения с Россией. До этого бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель также давала понять, что соглашения были обманом изначально. Минские соглашения были приняты в 2014 году и предусматривали прекращение огня на территории Донецкой и Луганской областей. Россия выступала гарантом безопасности.