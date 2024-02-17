Пермяки нашли труп возле кафе в снегу

К месту пришествия прибыли оперативники, пояснили горожане
В Перми обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев, его нашли в снегу вблизи кафе по улице Писарева в микрорайоне Гайва.
«Труп мужчины нашли в снегу около кафе в Перми. На месте работает полиция», — слова горожан приводит telegram-канал «Пермь LIVE».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по региону по теме публикации. Ответ ожидается.
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