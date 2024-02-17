17 февраля 2024
16 февраля 2024

Пермяки нашли труп возле кафе в снегу

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, лента ограждения, место проишествия, полиция, 02, 112, оцепление чп
К месту пришествия прибыли оперативники, пояснили горожане Фото:

В Перми обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев, его нашли в снегу вблизи кафе по улице Писарева в микрорайоне Гайва.

«Труп мужчины нашли в снегу около кафе в Перми. На месте работает полиция», — слова горожан приводит telegram-канал «Пермь LIVE».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по региону по теме публикации. Ответ ожидается.

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В Перми обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев, его нашли в снегу вблизи кафе по улице Писарева в микрорайоне Гайва. «Труп мужчины нашли в снегу около кафе в Перми. На месте работает полиция», — слова горожан приводит telegram-канал «Пермь LIVE». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по региону по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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