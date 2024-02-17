Пермяки нашли труп возле кафе в снегу

К месту пришествия прибыли оперативники, пояснили горожане Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми обнаружен труп мужчины. По словам очевидцев, его нашли в снегу вблизи кафе по улице Писарева в микрорайоне Гайва.

«Труп мужчины нашли в снегу около кафе в Перми. На месте работает полиция», — слова горожан приводит telegram-канал «Пермь LIVE».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по региону по теме публикации. Ответ ожидается.