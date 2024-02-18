18 февраля 2024

Стало известно, зачем пермяк изрезал трех свердловчан в ночном клубе

Пермяк изрезал трех мужчин в ночном клубе Красноуральска из мести
© Служба новостей «URA.RU»
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Потасовка произошла в ночном клубе Merlion Фото:

Посетитель ночного клуба Merlion в Красноуральске (Свердловская область) изрезал ножом трех мужчин, чтобы отомстить. Перед нападением у него был конфликт с одним из них, поделился осведомленный местный житель.

«Он сначала поругался со своим оппонентом и подрался с ним. Их разняли. Обычная история для ночного клуба. Но не успокоился и спустя какое-то время вернулся с ножом — мстить за нанесенное ему оскорбление. Его смогли обезвредить, но он успел троих порезать», — цитирует E1.ru собеседника.

Сам нападавший — житель Пермского края, приехавший в Красноуральск трудиться монтажником на местном предприятии. Известно, что одному из мужчин он проткнул ножом щеку и язык, второму порезал шею — пострадавший находится в коме, третий отделался неглубокими порезами. Сам налетчик также находится в больнице — у него сломана челюсть. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия».

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Посетитель ночного клуба Merlion в Красноуральске (Свердловская область) изрезал ножом трех мужчин, чтобы отомстить. Перед нападением у него был конфликт с одним из них, поделился осведомленный местный житель. «Он сначала поругался со своим оппонентом и подрался с ним. Их разняли. Обычная история для ночного клуба. Но не успокоился и спустя какое-то время вернулся с ножом — мстить за нанесенное ему оскорбление. Его смогли обезвредить, но он успел троих порезать», — цитирует E1.ru собеседника. Сам нападавший — житель Пермского края, приехавший в Красноуральск трудиться монтажником на местном предприятии. Известно, что одному из мужчин он проткнул ножом щеку и язык, второму порезал шею — пострадавший находится в коме, третий отделался неглубокими порезами. Сам налетчик также находится в больнице — у него сломана челюсть. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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