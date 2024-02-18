Стало известно, зачем пермяк изрезал трех свердловчан в ночном клубе

Пермяк изрезал трех мужчин в ночном клубе Красноуральска из мести

Потасовка произошла в ночном клубе Merlion Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Посетитель ночного клуба Merlion в Красноуральске (Свердловская область) изрезал ножом трех мужчин, чтобы отомстить. Перед нападением у него был конфликт с одним из них, поделился осведомленный местный житель.

«Он сначала поругался со своим оппонентом и подрался с ним. Их разняли. Обычная история для ночного клуба. Но не успокоился и спустя какое-то время вернулся с ножом — мстить за нанесенное ему оскорбление. Его смогли обезвредить, но он успел троих порезать», — цитирует E1.ru собеседника.

Сам нападавший — житель Пермского края, приехавший в Красноуральск трудиться монтажником на местном предприятии. Известно, что одному из мужчин он проткнул ножом щеку и язык, второму порезал шею — пострадавший находится в коме, третий отделался неглубокими порезами. Сам налетчик также находится в больнице — у него сломана челюсть. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия».