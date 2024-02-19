Челябинцы стали чаще покупать кроссоверы с пробегом

«Авито»: доля кроссоверов на челябинском авторынке 2023 году составила 18,7%

Челябинцы стали чаще покупать внедорожники с пробегом Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В 2023 году жители Челябинской области стали приобретать кроссоверы и внедорожники с пробегом на 19% чаще. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Авто», на долю сегмента пришлась продажа почти каждой пятой машины.

«На долю кроссоверов и внедорожников в 2023 году пришлось 18,7% продаж на рынке автомобилей с пробегом. Продажи автомобилей данного сегмента выросли на 19% по сравнению с 2022 годом», — рассказали URA.RU в «Авито Авто».

Доля за год выросла на 1,3%. По данным «Авито Авто», средняя стоимость автомобиля с пробегом товарной группы составила 1,15 млн рублей.

«Авто сегмента продолжают пользоваться популярностью среди автолюбителей. Внедорожники и кроссоверы удобны для путешествий по бездорожью, перевозки большого количества людей, буксировки крупногабаритных прицепов и транспортировки грузов с большой массой», — отметил директор направления «Автомобили» платформы Вадим Иванов.

Аналитики сервиса выяснили, какие кроссоверы с пробегом приобретаются чаще остальных. Верхние строки списка наиболее востребованных брендов в 2023 году заняли Lada, Toyota, Hyundai, Chevrolet и Nissan. Доля Lada достигла 13%. Средняя стоимость составила 430 тысяч рублей. На втором месте расположилась Toyota, средняя стоимость которой составила 2,2 млн рублей. На долю бренда пришлось 8% от всех продаж автомобилей с пробегом сегмента. Третье место занял бренд Hyundai (средняя цена приблизилась к 1,7 млн рублей при доле в 7,5%), четвертое — Chevrolet (с ценой 410 тысяч рублей и долей 7,2%). Также в топ-5 вошел Nissan, занявший долю в 7% при средней стоимости 1,17 млн рублей.