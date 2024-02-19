Неадекватный парень ворвался в свердловский техникум и схватился за нож

В Березовском (Свердловская область) утром 19 февраля неадекватный молодой человек ворвался на урок в техникуме «Профи» и схватился за нож, который лежал на парте в качестве оборудования для занятия. Об этом сообщили очевидцы.
«В Березовском утром 19 февраля неадекват проскользнул мимо „вахты“ в техникуме „Профи“, и ворвался в класс, где шел урок у юных поваров. Известно, что дебошир еле держался на ногах, но смог навести много шума. Ситуация накалилась до предела, когда незваный гость начал хвататься за ножи, которые использовали при обучении», — передает «Царьград».
Все это время, сказано в тексте, молодой человек барабанил по партам. На замечания пожилого педагога он не реагировал.
Отмечается, что в самом учебном заведении этот инцидент решили замять. «В техникуме даже не обеспечили нажатие тревожной кнопки, как положено при похожих ЧП», — рассказал «Царьграду» глава пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых. Сейчас полиция изучает видеозапись происшествия, чтобы установить личность дебошира, сказано в тексте.
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