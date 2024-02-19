19 февраля 2024

Неадекватный парень ворвался в свердловский техникум и схватился за нож

© Служба новостей «URA.RU»
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Цех бортового питания в аэропорту. Сургут, нож, кухня
Ножи, которые лежали на парте, использовали при обучении (архивное фото) Фото:

В Березовском (Свердловская область) утром 19 февраля неадекватный молодой человек ворвался на урок в техникуме «Профи» и схватился за нож, который лежал на парте в качестве оборудования для занятия. Об этом сообщили очевидцы.

«В Березовском утром 19 февраля неадекват проскользнул мимо „вахты“ в техникуме „Профи“, и ворвался в класс, где шел урок у юных поваров. Известно, что дебошир еле держался на ногах, но смог навести много шума. Ситуация накалилась до предела, когда незваный гость начал хвататься за ножи, которые использовали при обучении», — передает «Царьград».

Все это время, сказано в тексте, молодой человек барабанил по партам. На замечания пожилого педагога он не реагировал.

Отмечается, что в самом учебном заведении этот инцидент решили замять. «В техникуме даже не обеспечили нажатие тревожной кнопки, как положено при похожих ЧП», — рассказал «Царьграду» глава пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых. Сейчас полиция изучает видеозапись происшествия, чтобы установить личность дебошира, сказано в тексте.

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В Березовском (Свердловская область) утром 19 февраля неадекватный молодой человек ворвался на урок в техникуме «Профи» и схватился за нож, который лежал на парте в качестве оборудования для занятия. Об этом сообщили очевидцы. «В Березовском утром 19 февраля неадекват проскользнул мимо „вахты“ в техникуме „Профи“, и ворвался в класс, где шел урок у юных поваров. Известно, что дебошир еле держался на ногах, но смог навести много шума. Ситуация накалилась до предела, когда незваный гость начал хвататься за ножи, которые использовали при обучении», — передает «Царьград». Все это время, сказано в тексте, молодой человек барабанил по партам. На замечания пожилого педагога он не реагировал. Отмечается, что в самом учебном заведении этот инцидент решили замять. «В техникуме даже не обеспечили нажатие тревожной кнопки, как положено при похожих ЧП», — рассказал «Царьграду» глава пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых. Сейчас полиция изучает видеозапись происшествия, чтобы установить личность дебошира, сказано в тексте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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