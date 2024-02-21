Челябинские таможенники не пропустили в Россию 43 тонны сладкой газировки без соответствующей маркировки. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе челябинской таможни.
«Три товарные партии газированных напитков известных брендов не допустили в торговый оборот сотрудники мобильной группы Челябинской таможни совместно с региональным погрануправлением ФСБ. В соответствии с требованиями законодательства РФ безалкогольные напитки, в частности сладкая газированная вода в стеклянной и полимерной упаковке, подлежат обязательной маркировке», — сообщил руководитель службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.
В ведомстве уточнили, что на территорию региона пытались ввезти три партии груза с газировкой. Сейчас грузы проходят досмотр, назначена экспертиза. За минувший год объем попыток ввоза товаров с нарушениями вырос на 30%
Ранее URA.RU сообщало, что на таможне задержали крупную партию сладостей, произведенных на Украине. Продукцию общим весом около тонны пытались ввезти из Казахстана.
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