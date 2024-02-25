CNN: военные ВСУ впали в отчаяние из-за мощности российской армии

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Вооруженные силы Украины.stock, всу,  stock
Солдаты ВСУ признают превосходящую мощь российской армии, сообщает CNN Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные ВСУ подавлены мощностью российской армии. Вопрос о нехватке огневой силы у Украины по сравнению с ВС РФ является общей темой среди украинских солдат на фронте. Об этом рассказал командир разведывательного подразделения беспилотников ВСУ.

«Недостаток огневой мощи у Украины по сравнению с российской армией является общей темой на линии фронта. У ВСУ недостаточно вооружения и техники, чтобы победить Россию», — передает слова командира CNN. Отмечается, что украинское руководство планирует увеличить численность своих Вооруженных сил на полмиллиона человек для уравновешивания сил с российской армией.

Однако призыв на военную службу остается чувствительной темой, требующей одобрения парламента. Президент Украины Владимир Зеленский также беспокоится о финансировании мобилизации, так как оплата за каждого солдата должна идти за счет налогоплательщиков, заключили в материале.

Ранее американская газета New York Times признала, что ВСУ, испытывающие недостаток в людях и боеприпасах, отдали инициативу российской армии. Украинские военные вынуждены находиться в режиме экономии из-за нехватки снарядов и комплектующих для бронетехники. Главной целью Киева на данный момент является сохранение имеющихся позиций, но ситуация может измениться в любой момент.

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Военные ВСУ подавлены мощностью российской армии. Вопрос о нехватке огневой силы у Украины по сравнению с ВС РФ является общей темой среди украинских солдат на фронте. Об этом рассказал командир разведывательного подразделения беспилотников ВСУ. «Недостаток огневой мощи у Украины по сравнению с российской армией является общей темой на линии фронта. У ВСУ недостаточно вооружения и техники, чтобы победить Россию», — передает слова командира CNN. Отмечается, что украинское руководство планирует увеличить численность своих Вооруженных сил на полмиллиона человек для уравновешивания сил с российской армией. Однако призыв на военную службу остается чувствительной темой, требующей одобрения парламента. Президент Украины Владимир Зеленский также беспокоится о финансировании мобилизации, так как оплата за каждого солдата должна идти за счет налогоплательщиков, заключили в материале. Ранее американская газета New York Times признала, что ВСУ, испытывающие недостаток в людях и боеприпасах, отдали инициативу российской армии. Украинские военные вынуждены находиться в режиме экономии из-за нехватки снарядов и комплектующих для бронетехники. Главной целью Киева на данный момент является сохранение имеющихся позиций, но ситуация может измениться в любой момент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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