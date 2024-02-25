25 февраля 2024

Shot: челябинский врач вернулся из зоны СВО, чтобы передать опыт коллегам

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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
Нейрохирург из Челябинска Игорь Росляков служит в Луганской народной республике Фото:

Нейрохирург из Челябинска Игорь Росляков, полгода отработавший в зоне спецоперации, приехал в отпуск, чтобы передать опыт коллегам. Росляков считает, что нужно проводить обучение студентов тактической медицине и выпускать врачей, способных молниеносно принимать решения и работать в самых нестандартных условиях, пишет telegram-канал Shot.

«Через полгода после отправки в зону проведения СВО Игорь вернулся в родной Челябинск, чтобы передать опыт коллегам. По мнению врача, необходимо также вести обучение студентов тактической медицине и выпускать медиков, способных молниеносно принимать решения и работать в самых нестандартных условиях», — говорится в сообщении telegram-канала.

Нейрохирург из Челябинска Игорь Росляков служит в Луганской народной республике (ЛНР). Контракт с Минобороны он подписал на год. В ЛНР Росляков стал начальником медицинской службы, у него в подчинении находятся более двух тысяч человек. В его обязанности входит организация работы медицинского подразделения — от эвакуации раненых с поля боя до обеспечения их необходимыми лекарствами.

Со слов его супруги Анны, Игорь — настойчивый, упорный и ответственный человек. «Переживаю каждый день. Но считаю, что это достойный поступок достойного человека, тем более врача», — добавила супруга.

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Нейрохирург из Челябинска Игорь Росляков, полгода отработавший в зоне спецоперации, приехал в отпуск, чтобы передать опыт коллегам. Росляков считает, что нужно проводить обучение студентов тактической медицине и выпускать врачей, способных молниеносно принимать решения и работать в самых нестандартных условиях, пишет telegram-канал Shot. «Через полгода после отправки в зону проведения СВО Игорь вернулся в родной Челябинск, чтобы передать опыт коллегам. По мнению врача, необходимо также вести обучение студентов тактической медицине и выпускать медиков, способных молниеносно принимать решения и работать в самых нестандартных условиях», — говорится в сообщении telegram-канала. Нейрохирург из Челябинска Игорь Росляков служит в Луганской народной республике (ЛНР). Контракт с Минобороны он подписал на год. В ЛНР Росляков стал начальником медицинской службы, у него в подчинении находятся более двух тысяч человек. В его обязанности входит организация работы медицинского подразделения — от эвакуации раненых с поля боя до обеспечения их необходимыми лекарствами. Со слов его супруги Анны, Игорь — настойчивый, упорный и ответственный человек. «Переживаю каждый день. Но считаю, что это достойный поступок достойного человека, тем более врача», — добавила супруга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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