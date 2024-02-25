Бастрыкин заступился за свердловского фельдшера, которого избили на вызове

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения фельдшера, приехавшего на вызов в Богдановиче (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком». Отмечается, что по факту инцидента организована проверка.
В Богдановиче пьяный мужчина 23 февраля избил фельдшера, приехавшего к нему на вызов. В результате врач получил открытую травму головы. Нападавшего мужчину позже поместили в психбольницу. Делом также заинтересовался свердловский СК.
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