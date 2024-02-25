25 февраля 2024
24 февраля 2024

Бастрыкин заступился за свердловского фельдшера, которого избили на вызове

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения фельдшера, приехавшего на вызов в Богдановиче (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком». Отмечается, что по факту инцидента организована проверка.

В Богдановиче пьяный мужчина 23 февраля избил фельдшера, приехавшего к нему на вызов. В результате врач получил открытую травму головы. Нападавшего мужчину позже поместили в психбольницу. Делом также заинтересовался свердловский СК.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения фельдшера, приехавшего на вызов в Богдановиче (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком». Отмечается, что по факту инцидента организована проверка. В Богдановиче пьяный мужчина 23 февраля избил фельдшера, приехавшего к нему на вызов. В результате врач получил открытую травму головы. Нападавшего мужчину позже поместили в психбольницу. Делом также заинтересовался свердловский СК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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