Бастрыкин заступился за свердловского фельдшера, которого избили на вызове

26 февраля 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения фельдшера, приехавшего на вызов в Богдановиче (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком». Отмечается, что по факту инцидента организована проверка. В Богдановиче пьяный мужчина 23 февраля избил фельдшера, приехавшего к нему на вызов. В результате врач получил открытую травму головы. Нападавшего мужчину позже поместили в психбольницу. Делом также заинтересовался свердловский СК.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту избиения фельдшера, приехавшего на вызов в Богдановиче (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Свердловской области Надбитову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком». Отмечается, что по факту инцидента организована проверка. В Богдановиче пьяный мужчина 23 февраля избил фельдшера, приехавшего к нему на вызов. В результате врач получил открытую травму головы. Нападавшего мужчину позже поместили в психбольницу. Делом также заинтересовался свердловский СК.