Губернатор Куйвашев нацелил чиновников на федеральные деньги

26 февраля 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев поручил усилить работу по привлечению в регион федеральных средств Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам правительства активнее привлекать на развитие региональных проектов федеральные деньги. Чиновники должны детально проработать все заявки на получение средств на период до 2026 года, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Считаю необходимым обеспечить самое широкое участие Свердловской области в госпрограммах и инициативах. Прошу самым внимательным образом отнестись к заявочным кампаниям по привлечению средств федерального бюджета в плановом периоде до 2026 года. Все заявки должны быть обоснованными, проработанными и своевременными», — заявил Куйвашев. Вопрос о привлечении в регион федеральных денег обсуждали на последнем заседании правительства. Как писало URA.RU в слухах, тогда выяснилось, что не все органы власти предоставили свои планы по привлечению средств. Список провинившихся потребовал губернатор. До 1 марта первый замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий направление, должен будет его проанализировать и дать предложения.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил членам правительства активнее привлекать на развитие региональных проектов федеральные деньги. Чиновники должны детально проработать все заявки на получение средств на период до 2026 года, сообщили URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Считаю необходимым обеспечить самое широкое участие Свердловской области в госпрограммах и инициативах. Прошу самым внимательным образом отнестись к заявочным кампаниям по привлечению средств федерального бюджета в плановом периоде до 2026 года. Все заявки должны быть обоснованными, проработанными и своевременными», — заявил Куйвашев. Вопрос о привлечении в регион федеральных денег обсуждали на последнем заседании правительства. Как писало URA.RU в слухах, тогда выяснилось, что не все органы власти предоставили свои планы по привлечению средств. Список провинившихся потребовал губернатор. До 1 марта первый замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий направление, должен будет его проанализировать и дать предложения.