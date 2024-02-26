Челябинским инспекторам ДПС пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя. Видео

26 февраля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Инспекторы открыли прицельную стрельбу по колесам автомобиля нарушителя Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе между Миассом и Чебаркулем в Челябинской области сотрудники ДПС были вынуждены воспользоваться табельным оружием, чтобы остановить пьяного водителя. Кадры погони опубликовала пресс-службе областного полицейского главка. «В целях предотвращения возможных последствий его опасного вождения и остановки транспортного средства, водитель которого пытался скрыться, полицейские применили табельное оружие, совершив предупредительный в воздух, а затем прицельные выстрелы по колесам машины нарушителя. В результате мужчина, который управлял иномаркой, был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что сразу после остановки водитель прошел медосвидетельствование. Оно подтвердило, что он сел за руль в нетрезвом виде. На мужчину было составлено два протокола об административных правонарушениях, в том числе за невыполнение требования об остановке транспортного средства и управление автомобилем в состоянии опьянения. Иномарка была направлена на спецстоянку.

На трассе между Миассом и Чебаркулем в Челябинской области сотрудники ДПС были вынуждены воспользоваться табельным оружием, чтобы остановить пьяного водителя. Кадры погони опубликовала пресс-службе областного полицейского главка. «В целях предотвращения возможных последствий его опасного вождения и остановки транспортного средства, водитель которого пытался скрыться, полицейские применили табельное оружие, совершив предупредительный в воздух, а затем прицельные выстрелы по колесам машины нарушителя. В результате мужчина, который управлял иномаркой, был задержан», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что сразу после остановки водитель прошел медосвидетельствование. Оно подтвердило, что он сел за руль в нетрезвом виде. На мужчину было составлено два протокола об административных правонарушениях, в том числе за невыполнение требования об остановке транспортного средства и управление автомобилем в состоянии опьянения. Иномарка была направлена на спецстоянку.