В Нижнем Тагиле загадочно погиб 15-летний подросток

В Нижнем Тагиле утром 26 февраля на Черноисточинском шоссе нашли тело 15-летнего мальчика. Эта новость стала неожиданностью для его знакомых. Информация об этом появилась в СМИ.
«Тело было найдено возле одного из жилых домов. По одной из версий подросток случайно выпал из окна», — передает «АиФ-Урал».
Эта новость стала шоком для всех, кто знал мальчика, сказано в тексте. Знакомые описывают его как веселого, доброго и харизматичного парня, сообщается в группе «Происшествия Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
«Он из благополучной семьи, родные его очень любили. У него была девушка, проблем у него с ней не было. Они не ссорились, не ругались — это я точно знаю. Для нас новость о его гибели стала полной неожиданностью», — говорит знакомый погибшего.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.
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