В Нижнем Тагиле загадочно погиб 15-летний подросток

27 февраля 2024 в 02:41 Размер текста - 17 +

Тело подростка нашли утром 26 февраля возле жилых домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижнем Тагиле утром 26 февраля на Черноисточинском шоссе нашли тело 15-летнего мальчика. Эта новость стала неожиданностью для его знакомых. Информация об этом появилась в СМИ. «Тело было найдено возле одного из жилых домов. По одной из версий подросток случайно выпал из окна», — передает «АиФ-Урал». Эта новость стала шоком для всех, кто знал мальчика, сказано в тексте. Знакомые описывают его как веселого, доброго и харизматичного парня, сообщается в группе «Происшествия Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «Он из благополучной семьи, родные его очень любили. У него была девушка, проблем у него с ней не было. Они не ссорились, не ругались — это я точно знаю. Для нас новость о его гибели стала полной неожиданностью», — говорит знакомый погибшего. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.

В Нижнем Тагиле утром 26 февраля на Черноисточинском шоссе нашли тело 15-летнего мальчика. Эта новость стала неожиданностью для его знакомых. Информация об этом появилась в СМИ. «Тело было найдено возле одного из жилых домов. По одной из версий подросток случайно выпал из окна», — передает «АиФ-Урал». Эта новость стала шоком для всех, кто знал мальчика, сказано в тексте. Знакомые описывают его как веселого, доброго и харизматичного парня, сообщается в группе «Происшествия Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «Он из благополучной семьи, родные его очень любили. У него была девушка, проблем у него с ней не было. Они не ссорились, не ругались — это я точно знаю. Для нас новость о его гибели стала полной неожиданностью», — говорит знакомый погибшего. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.