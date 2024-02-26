26 февраля 2024

В Нижнем Тагиле загадочно погиб 15-летний подросток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Ухм в Тюмени. Тюмень , двор, многоэтажка, вторичное жилье, жилье, дворы, район ухм
Тело подростка нашли утром 26 февраля возле жилых домов Фото:

В Нижнем Тагиле утром 26 февраля на Черноисточинском шоссе нашли тело 15-летнего мальчика. Эта новость стала неожиданностью для его знакомых. Информация об этом появилась в СМИ.

«Тело было найдено возле одного из жилых домов. По одной из версий подросток случайно выпал из окна», — передает «АиФ-Урал».

Эта новость стала шоком для всех, кто знал мальчика, сказано в тексте. Знакомые описывают его как веселого, доброго и харизматичного парня, сообщается в группе «Происшествия Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«Он из благополучной семьи, родные его очень любили. У него была девушка, проблем у него с ней не было. Они не ссорились, не ругались — это я точно знаю. Для нас новость о его гибели стала полной неожиданностью», — говорит знакомый погибшего.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле утром 26 февраля на Черноисточинском шоссе нашли тело 15-летнего мальчика. Эта новость стала неожиданностью для его знакомых. Информация об этом появилась в СМИ. «Тело было найдено возле одного из жилых домов. По одной из версий подросток случайно выпал из окна», — передает «АиФ-Урал». Эта новость стала шоком для всех, кто знал мальчика, сказано в тексте. Знакомые описывают его как веселого, доброго и харизматичного парня, сообщается в группе «Происшествия Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «Он из благополучной семьи, родные его очень любили. У него была девушка, проблем у него с ней не было. Они не ссорились, не ругались — это я точно знаю. Для нас новость о его гибели стала полной неожиданностью», — говорит знакомый погибшего. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...