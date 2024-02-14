В Екатеринбурге в двух районах резко выросло количество новых квартир

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Новостройки. Екатеринбург, многоэтажка, балконы, окна, недвижимость, ипотека, жилье, новостройка
За первый месяц 2024 года в некоторых районах Екатеринбурга появилось больше предложений первичного жилья Фото:

В Екатеринбурге количество предложений первичного жилья в январе 2024 года сильнее всего выросло в микрорайонах Заречный и ВИЗ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Центра маркетинговых исследований «Объектив».

«В январе самый высокий показатель по росту предложения новых квартир продемонстрировал микрорайон Заречный (+40,09%). Следом идет район Визовский с показателем (+39,9%) прироста за месяц», — говорится в сообщении. Также в январе на треть уменьшился объем первичного жилья в микрорайонах Рудный (-38,72%) и Парковый (-33,99%) по сравнению с прошлым месяцем.

Средняя стоимость квадратного метра в Екатеринбурге больше всего выросла в Рудном микрорайоне (+2,23%) и достигла 96 262 рубля. Сильнее всего цена квадратного метра в новостройках упала на Вокзальном районе (-1,59%) и теперь составляет 225 601 рубль.

Ранее агентство сообщало топ районов, где за декабрь увеличилось количество новых квартир. Тогда самый высокий показатель по росту предложения был отмечен в микрорайоне Птицефабрика (+102,2%).

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В Екатеринбурге количество предложений первичного жилья в январе 2024 года сильнее всего выросло в микрорайонах Заречный и ВИЗ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Центра маркетинговых исследований «Объектив». «В январе самый высокий показатель по росту предложения новых квартир продемонстрировал микрорайон Заречный (+40,09%). Следом идет район Визовский с показателем (+39,9%) прироста за месяц», — говорится в сообщении. Также в январе на треть уменьшился объем первичного жилья в микрорайонах Рудный (-38,72%) и Парковый (-33,99%) по сравнению с прошлым месяцем. Средняя стоимость квадратного метра в Екатеринбурге больше всего выросла в Рудном микрорайоне (+2,23%) и достигла 96 262 рубля. Сильнее всего цена квадратного метра в новостройках упала на Вокзальном районе (-1,59%) и теперь составляет 225 601 рубль. Ранее агентство сообщало топ районов, где за декабрь увеличилось количество новых квартир. Тогда самый высокий показатель по росту предложения был отмечен в микрорайоне Птицефабрика (+102,2%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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