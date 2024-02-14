В Екатеринбурге в двух районах резко выросло количество новых квартир

В Екатеринбурге количество предложений первичного жилья в январе 2024 года сильнее всего выросло в микрорайонах Заречный и ВИЗ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе Центра маркетинговых исследований «Объектив».
«В январе самый высокий показатель по росту предложения новых квартир продемонстрировал микрорайон Заречный (+40,09%). Следом идет район Визовский с показателем (+39,9%) прироста за месяц», — говорится в сообщении. Также в январе на треть уменьшился объем первичного жилья в микрорайонах Рудный (-38,72%) и Парковый (-33,99%) по сравнению с прошлым месяцем.
Средняя стоимость квадратного метра в Екатеринбурге больше всего выросла в Рудном микрорайоне (+2,23%) и достигла 96 262 рубля. Сильнее всего цена квадратного метра в новостройках упала на Вокзальном районе (-1,59%) и теперь составляет 225 601 рубль.
Ранее агентство сообщало топ районов, где за декабрь увеличилось количество новых квартир. Тогда самый высокий показатель по росту предложения был отмечен в микрорайоне Птицефабрика (+102,2%).
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