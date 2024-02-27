ВСУ атаковали центр Суземки, есть раненые

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Вооруженные силы Украины. stock, миномет, всу,  stock
Украина атаковала ПГТ Суземки в Брянской области, есть пострадавшие Фото:

Украинские военные атаковали поселок городского типа Суземка в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские [солдаты] произвели артиллерийский обстрел поселка городского типа Суземка. Снаряды попали в самый центр территории, где живут мирные граждане», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Отмечается, что в результате атаки были ранены трое человек из числа мирного населения. На месте работают экстренные службы.

Накануне Богомаз также писал, что ВСУ атаковали автомобиль со строителями на окраине села Почаево в Брянской области. В результате все находящиеся в машине погибли. Украина неоднократно атакует данную область, а также ряд других российских территорий.

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Украинские военные атаковали поселок городского типа Суземка в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. «Украинские [солдаты] произвели артиллерийский обстрел поселка городского типа Суземка. Снаряды попали в самый центр территории, где живут мирные граждане», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Отмечается, что в результате атаки были ранены трое человек из числа мирного населения. На месте работают экстренные службы. Накануне Богомаз также писал, что ВСУ атаковали автомобиль со строителями на окраине села Почаево в Брянской области. В результате все находящиеся в машине погибли. Украина неоднократно атакует данную область, а также ряд других российских территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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