ВСУ атаковали центр Суземки, есть раненые

27 февраля 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Украина атаковала ПГТ Суземки в Брянской области, есть пострадавшие Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr Украинские военные атаковали поселок городского типа Суземка в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. «Украинские [солдаты] произвели артиллерийский обстрел поселка городского типа Суземка. Снаряды попали в самый центр территории, где живут мирные граждане», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Отмечается, что в результате атаки были ранены трое человек из числа мирного населения. На месте работают экстренные службы. Накануне Богомаз также писал, что ВСУ атаковали автомобиль со строителями на окраине села Почаево в Брянской области. В результате все находящиеся в машине погибли. Украина неоднократно атакует данную область, а также ряд других российских территорий.

Украинские военные атаковали поселок городского типа Суземка в Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз. «Украинские [солдаты] произвели артиллерийский обстрел поселка городского типа Суземка. Снаряды попали в самый центр территории, где живут мирные граждане», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Отмечается, что в результате атаки были ранены трое человек из числа мирного населения. На месте работают экстренные службы. Накануне Богомаз также писал, что ВСУ атаковали автомобиль со строителями на окраине села Почаево в Брянской области. В результате все находящиеся в машине погибли. Украина неоднократно атакует данную область, а также ряд других российских территорий.