Средства ПВО предотвратили украинский теракт внутри России

Беспилотники были сбиты системами ПВО, рассказали в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. В российском военном ведомстве назвали атаку «попыткой теракта».
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. <…> Cредствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что атака была совершена около 16:30 по московскому времени.
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