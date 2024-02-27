Средства ПВО предотвратили украинский теракт внутри России

Минобороны РФ: над территорией Белгородской области сбито три БПЛА ВСУ

27 февраля 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Беспилотники были сбиты системами ПВО, рассказали в МО РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. В российском военном ведомстве назвали атаку «попыткой теракта». «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. <…> Cредствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что атака была совершена около 16:30 по московскому времени.

Дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. В российском военном ведомстве назвали атаку «попыткой теракта». «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. <…> Cредствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что атака была совершена около 16:30 по московскому времени.