Средства ПВО предотвратили украинский теракт внутри России

Минобороны РФ: над территорией Белгородской области сбито три БПЛА ВСУ
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Беспилотники были сбиты системами ПВО, рассказали в МО РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. В российском военном ведомстве назвали атаку «попыткой теракта».

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. <…> Cредствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что атака была совершена около 16:30 по московскому времени.

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Дежурные средства ПВО сбили три украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. В российском военном ведомстве назвали атаку «попыткой теракта». «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. <…> Cредствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уточняется, что атака была совершена около 16:30 по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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